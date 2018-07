dpa startet Kurz-URL-Dienst für Webadressen

Hamburg (dpa) ­ Die Deutsche Presse-Agentur dpa startet den Dienst „dpaq.de“, um lange und umständliche Internetadressen in kompakte Links umzuwandeln. Das teilte die führende deutschsprachige Nachrichtenagentur am Donnerstag in Hamburg mit.

Der Kurz-URL-Dienst soll vom kommenden Montag (7. Dezember) an in den dpa-Diensten verwendet werden. Links auf Quellen im Netz, relevante Webangebote und Hintergrundinformationen bilden seit einiger Zeit einen unverzichtbaren Bestandteil der dpa-Dienste.

Internet-Adressen werden in der Fachsprache URL (Uniform Resource Locator) genannt. Diese URLs sind häufig sehr lang und können beim Transport über den Agentur-Textfunk, in Redaktionssystemen oder in E- Mails durch Zeilenumbrüche unterbrochen und damit quasi nutzlos werden. Mit dem Dienst „dpaq.de“ wird eine kurze Webadresse erzeugt, mit der die Internetanwender auf die ursprüngliche Langadresse weitergeleitet werden. Die verkürzten Adressen eignen sich auch für die Verwendung in Kurzmitteilungsdiensten wie Twitter.

Mit dem eigenen Kurz-URL-Dienst macht sich die dpa unabhängig von bestehenden Diensten im Web. „Heute beliebte URL-Kürzer könnten ihren Dienst jederzeit einstellen. Die dort verkürzten Links wären dann völlig wertlos. Mit "dpaq" bieten wir unseren Kunden einen neuen, verlässlichen Service“, sagte der stellvertretende dpa-Chefredakteur Wolfgang Büchner. So hatte im August 2009 die Geschäftsleitung des populären Kurz-URL-Dienstes „tr.im“ bereits eine Einstellung ihres Dienstes angekündigt, weil sich Twitter für den Wettbewerber „bit.ly“ entschieden hatte. Erst nach Protesten von Anwendern, die sämtliche Weiterleitungs-URLs bei „tr.im“ verloren hätten, gab die Geschäftsführung nach und nahm den Einstellungsbeschluss zurück.

Die Kurzadressen unter dpaq.de werden von Mitarbeitern der Deutschen Presse-Agentur innerhalb des dpa-Netzwerks angelegt. Die dpa-Redakteure achten beim Anlegen der Kurz-URLs beispielsweise darauf, dass der Weiterleitungslink nicht zu einer bedenklichen Site führt. Die Auflösung der Kurzadressen und die Weiterleitung zu den langen Originaladressen funktioniert im offenen Internet.

Internet: http://dpaq.de