An der Wall Street haben die Anleger vor dem tags darauf erwarteten Arbeitsmarktbericht gezögert. Der Dow Jones Industrial pendelte zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten. Am Ende brachte der Leitindex ein kleines Plus von 0,14 Prozent über die Ziellinie. Er schloss bei 26 186 Punkten. Der Eurokurs kehrte über die Marke von 1,25 Dollar zurück. Zuletzt wurden in New York 1,2513 Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt.