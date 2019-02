Dortmunder Dämpfer gegen Hoffenheim - Gladbach verliert

Für das Konzept der Vesperkirchen gibt es nicht nur Lob, sondern auch Kritik. Unter anderem geht es darum, dass bedürftigen Menschen nicht nur ein paar Wochen im Jahr Hilfe brauchen, sondern immer. Einer der Organisatoren der Aktion in Ravensburg, Diakon Gerd Gunßer, verteidigt im Gespräch mit Lena Müssigmann das Konzept des Mittagessens zum symbolischen Preis von 1,50 Euro, das zur Zeit in Dutzenden Kirchen in Baden-Württemberg umgesetzt wird – und seit zwei Wochen in Ravensburg.