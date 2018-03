Doppel aus Roger Federer und Bill Gates bringt Millionen

Tennis-Champion Roger Federer und Microsoft-Gründer Bill Gates haben gemeinsam aufgeschlagen - für den guten Zweck. Beim Benefiz-Spiel der Serie „Match for Africa“ entschieden sie das Doppel gegen den US-Tennisspieler Jack Sock und die US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie mit 6:3 für sich. Mehr als das Ergebnis und das Spielvergnügen aber zählen die Einnahmen, mit denen Federers Stiftung Kinder in Afrika unterstützen will. Am Ende des Abends waren mgerechnet mehr als zwei Millionen Euro zusammengekommen. Federer will nach eigenen Angaben Kindern eine bessere Bildung ermöglichen.