Donald Trump will Grönland kaufen

Was er haben will, das kauft er einfach. So war das schon immer. Offenbar ist es kein Witz: US-Präsident Donald Trump (73), Milliardärssohn und Immobilienmagnat, lässt derzeit durch Experten im Weißen Haus die Möglichkeit prüfen, das teilautonom zu Dänemark gehörende Grönland für die USA einzukaufen. Dies berichtet das renommierte „Wall Street Journal“ unter Berufung auf gut informierte Quellen. Der Präsident sei „mal weniger mal mehr ernsthaft“ da dran, so das Blatt.

Grönland ist die größte Insel der Welt, rund sechsmal größer als Deutschland und dabei mit 56 000 zu meist relativ armen Einwohnern sehr dünn besiedelt. Doch warum ist Trump daran interessiert, falls es nicht nur um Angeberei geht, wie manche US-Kommentare unterstellen?

In weiten Teilen ist Grönland noch mit Eis versiegelt. Doch das soll sich ändern. Dank Erderwärmung und Eisschmelze könnten die Grönländer mittelfristig leichter Zugang zu vermuteten, enormen Bodenschätzen wie Erdöl erhalten. Das Land könnte dann tatsächlich eine Art Saudi-Arabien des Nordens werden. Auch deshalb bemühen sich die USA bereits seit Längerem um einen höheren Einfluss in der Region und um eine mögliche Kooperation mit Grönland. Dabei konkurrieren sie mit der dänischen Wirtschaft. Darüber hinaus ist die Insel mit nahem Zugang zum Nordpol auch strategisch wichtig.

Trumps Idee ist ohnehin nicht völlig abwegig. Als Dänemark im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen besetzt war, besetzten die USA Grönland, um die Insel gegen eine Invasion durch Hitler zu verteidigen. Ein Jahr nach Ende des Weltkrieges, 1946, schlug Washington Dänemark den Verkauf für die damals bedeutende Summen von 100 Millionen Dollar vor. Da wusste Dänemark nicht einmal von den Bodenschätzen, auch das Erdöl Norwegens wurde erst Ende der 1960er-Jahre entdeckt. Doch die Dänen lehnten trotzdem ab. Immerhin durften die USA dann im Kalten Krieg einen Militärflugstützpunkt auf Grönland unterhalten.

Die ersten Reaktionen auf den angeblichen US-Kaufwunsch waren skeptisch. „Das muss ein Aprilscherz sein – allerdings zur völlig falschen Jahreszeit“, kommentierte Dänemarks Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen am Freitag. Und selbst die seine Regierung stützenden Rechtspopulisten, die immer wieder darüber klagen, wie viel Geld die armen Grönländer den dänischen Steuerzahler jährlich kosten, äußerten sich ablehnend. „Der Gedanke daran, dass Dänemark 50 000 Staatsbürger an die USA verkauft, ist vollständig verrückt“, so deren Sprecher.

Keine akzeptable Weltpolitik

„Einen Verkauf wird es niemals geben, völlig ausgeschlossen. Das klingt wie eine typische, flüchtige Donald Trump Idee“, sagt auch Henrik Breitenbauch Institutschef für Militärische Studien an der Universität Kopenhagen. „Es ist lange her, dass der Aufkauf eines Landes akzeptable Weltpolitik war“, betonte er. Das letzte Mal hätte Dänemark Dänisch Westindien an die USA verkauft – für 25 Millionen Dollar. Das sei aber 1918 passiert. Damals sei es normal gewesen, dass über die Köpfe der Urbevölkerung entschieden wurde. Das gehe heute nicht mehr. Andere US-Präsidenten hätten etwa das französische Louisiana und das russische Alaska eingekauft, Trump gefalle der Gedanke an die eigene geschichtliche Größe, so der Experte.

Die Regierung der Insel stellte am Freitag zwar fest: „Selbstverständlich steht Grönland nicht zum Verkauf.“ Allerdings gab es auf Grönland selbst im Gegensatz zu Dänemark auch Befürworter. Vielen vor allem älteren Grönländern ist Dänemark verhasst, weil es eben einst die Kolonialmacht war und viel Leid ins Land gebracht hat, wie Zwangsumsiedlungen aus Dörfern in Plattenbauten großer Orte, die Vernichtung des ursprünglichen Lebensstils und die Enteignung von einheimischen Kindern aus deren Familien, die dann in Heimen leben mussten, um dänischer zu werden. Die Bevölkerung Grönland ist mehrheitlich indigen. Sie hat eine eigene Flagge, eine eigene Regierung und eine eigene Sprache neben Dänisch.

Finanziell ist Grönland trotz seiner Teilautonomie, die der Insel das Recht gibt über die Bodenschätze selbst zu bestimmen, von Dänemark abhängig. Erst wenn Grönland sich möglicherweise dank Bodenschätzen, selbst finanzieren kann, wird es laut Abmachung in die gänzliche Unabhängigkeit entlassen. Von der Zukunft mit enormen und vor allem förderbaren Bodenschätzen träumt man derzeit aber nur. Konkrete Ergebnisse gibt es nicht.