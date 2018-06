Dobrindt begrüßt Beschlüsse des EU-Gipfels

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Beschlüsse des EU-Gipfels zur Asylpolitik begrüßt. Eine Reihe an Punkten seien Maßnahmen, die die CSU seit langem mit Nachdruck eingefordert habe, sagte Dobrindt - etwa der bessere Schutz der Außengrenzen, Flüchtlingszentren in Drittländern und mehr Engagement bei der Fluchtursachenbekämpfung. Man werde die Gipfel-Ergebnisse nun genau bewerten. CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer hat damit gedroht, bestimmte Asylbewerber schon an der Grenze zurückzuweisen. Eine Entscheidung in dem Streit wird am Wochenende erwartet.