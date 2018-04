DJV protestiert gegen Haftstrafen für Cumhuriyet-Mitarbeiter

Die Pädagogische Hochschule Weingarten (PH) plant, die Lehramtsausbildung im Bereich der Politischen Bildung komplett abzuschaffen. Eine entsprechende Vorlage wird am Freitag im Senat der Hochschule eingebracht. Die Entscheidung wird noch am gleichen Tag erwartet. Sollten die Senatsmitglieder dem Antrag stattgeben, wäre die PH Weingarten die erste Pädagogische Hochschule in Baden-Württemberg ohne Politische Bildung. Daher gibt es aus Fachkreisen bereits im Vorfeld massive Kritik an dem Vorhaben.