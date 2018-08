Djokovic schlägt Federer im Finale von Cincinnati

Von Schwäbische Zeitung und Eugen Kienzler

Der Führungswechsel bei der Bürgerwache Saulgau ist vollzogen: In der Korpsversammlung am Freitag im Stadtforum hat Frank Riegger das Kommando über die Bad Saulgauer Traditionsvereinigung nach 25 Jahren in jüngere Hände gelegt. Die Mitglieder der Bürgerwache wählten seinen Sohn Dirk zum Nachfolger. Erstmals in der Geschichte der Bürgerwache sitzt nun auch eine Frau im Verwaltungsrat des Vereins.

