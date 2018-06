DJ Peter Rauhofer in New York gestorben

Los Angeles/New York (dpa) - Der DJ und Musiker Peter Rauhofer, der durch seine Remixe von Künstlern wie Cher, Britney Spears, Madonna und Rihanna bekannt wurde, ist tot.

Wie sein Manager am Dienstag auf Rauhofers Facebookseite mitteilte, starb der in New York lebende gebürtige Wiener an den Folgen eines Gehirntumors. Rauhofer war 48 Jahre alt. Seine Mutter wollte ihn in Österreich bestatten, hieß es. Mitte April hatte sein Management die Erkrankung mitgeteilt.

Rauhofer hatte Mitte der 1990er Jahre in New York durch seine Remixe ersten Erfolg. Er war unter dem Namen „Club 69“ bekannt. Im Jahr 2000 gewann er den Grammy als bester Remixer des Jahres für seine Version des Cher-Songs „Believe“.

