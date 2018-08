Dino World: Ab in die Urzeit

Weitere Informationen zur Ausstellung gibt es unter www.dinoworld.de. Wer die Ausstellung mit Taschenlampe erkunden will, hat dazu am 31. August, 1., 7. und 8. September (17.30 bis 20 Uhr) Gelegenheit – Taschenlampe bitte selbst mitbringen. Urzeit-Experte Peter C. Kapustin nimmt Interessierte am 30. August und 6. September zwischen 10.30 und 13.30 Uhr auf viertelstündige Entdeckertouren mit. Kinder können am 27. August zwischen 12 und 16 Uhr am Mal-Workshop mit Daniel Geiger teilnehmen. Kinderschminken steht am 4. September auf dem Programm. Die Aktionen sind im Eintrittspreis enthalten.