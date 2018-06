DIHK erwartet mehr Wirtschaftswachstum - aber Mindestlohn belastet

Dank des niedrigen Ölpreises, des schwachen Euro und der Mini-Zinsen erwartet die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr ein etwas stärkeres Wachstum. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hob seine Wachstumsprognose für 2015 von 0,8 auf 1,3 Prozent an. „Die deutsche Wirtschaft schlägt sich wacker in einem unsicheren Umfeld“, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben in Berlin. Von einem echten Aufschwung könne aber keine Rede sein. Dementsprechend vorsichtig bleiben die Unternehmen. Der Mindestlohn trage zur Verunsicherung bei, weil er zu höheren Lohnkosten führe.