Die Stadt Ravensburg geht in der Coronakrise einen besonders drastischen Schritt und verbietet jetzt alle städtischen Veranstaltungen ab 100 Besuchern. Außerdem werden sämtliche Tanz- und Partyveranstaltungen in Gaststätten, Clubs und Diskotheken im Stadtgebiet untersagt – und zwar unabhängig von der zu erwartenden Anzahl an Besuchern.

Auch Events im Konzerthaus sind verboten. Das gelte ab sofort und bis auf Weiteres. Derweil gibt es im Kreis Ravensburg mittlerweile 14 bestätigte Covid-19-Fälle.