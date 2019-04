Dieter Bohlen sagt die Veröffentlichung seines Albums ab

Sänger und Komponist Dieter Bohlen hat die Veröffentlichung seines geplanten Albums „DB1“ abgesagt, dafür aber eine neue Single angekündigt. Auf seinem Instagram-Account machte er seine Absage per Video offiziell und schrieb: „Es gibt leider kein Album! Zeitlich krieg ich es nicht hin. Sorry! Family First“. Am Donnerstag folgte ein weiteres Statement: „Danke für Euer Verständnis! Eine Single kommt: Oh Mamacita als Duett von Kay One und mir!“ Es sei ein komplett neuer Song - und er singe ihn das erste Mal in Deutsch.