Die Zukunft gehört der E-Ziege

Seit einigen Jahren ist auch der deutschen Autoindustrie klar, mit dem Verbrenner wird sich nicht mehr lange Kasse machen lassen. Konnte man in der guten alten Zeit den Verbrauchern noch getürkte Diesel aufschwatzen und damit – zumindest in der Autonarrennation Deutschland – relativ ungeschoren davonkommen, will jetzt plötzlich auch der deutsche Automichel futuristisch-elektrisch durch die Landschaft düsen: sanft, möglichst sparsam, ökologisch, voller Hightech-Schnickschnack. Bleibt allein die Konkurrenz in Übersee: Schmerzhaft verblasen die Westamerikaner von Tesla und Ostasiaten wie Hyundai seit einigen Jahren den trägen deutschen Verbrenner nicht nur an der Ampel, sondern auch auf den Absatzmärkten.

Und kaum aufgewacht und zur Aufholjagd die elektrischen Fanfaren stoßend, werden Daimler und Co. direkt wieder mit der Überlegenheit aus Übersee konfrontiert: Auf der International Robot Exhibition in Tokio präsentierte der für krawallige Motorräder bekannte Hersteller Kawasaki nun einen reitbaren Roboter in Form einer Ziege. Die Maschine hört auf den Namen Bex. Natürlich elektrisch unterwegs.

Hier kämpfen die Japaner also gegen die tierischen Emissionen – und erschließen sich neue Märkte: Demnächst werden Solarparks oder Autobahnstreifen emissionsfrei gemäht, auch Freizeitreiter kommen in den Genuss grüner Mobilität. Nur Milch oder Fleisch liefert Bex nicht. Aber die findigen Tüftler sind da sicher näher dran als unsere Automobilgenies am bezahlbaren E-Auto mit Langstreckenqualität. (jovo)