Die Wahlergebnisse der SPD-Vorsitzenden seit 1946

Kein anderer Vorsitzender in der Geschichte der SPD reicht bisher an die Wahlergebnisse Kurt Schumachers heran. Gleich zweimal wurde er mit 99,7 Prozent an die Parteispitze gewählt - 1947 und 1948.

In die Nähe kamen Willy Brandt 1966 und Matthias Platzeck (2005) mit jeweils 99,4 Prozent. Das bisher schlechteste Ergebnis fuhr Oskar Lafontaine ein - 62,6 Prozent in der Kampfabstimmung beim Mannheimer Bundesparteitag 1995 gegen Rudolf Scharping.

Der amtierende Vorsitzende Sigmar Gabriel muss gegen einen negativen Trend ankämpfen: Trat er 2009 in Dresden noch mit 94,2 Prozent die Nachfolge von Franz Müntefering an, wurde er 2011 in Berlin mit 91,6 Prozent wiedergewählt. 2013 musste Gabriel in Leipzig mit 83,6 Prozent einen Dämpfer einstecken.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

1946 Kurt Schumacher 97,6

1947 Kurt Schumacher 99,7

1948 Kurt Schumacher 99,7

1950 Kurt Schumacher 97,7

1952 Erich Ollenhauer 98,3

1954 Erich Ollenhauer 93,4

1956 Erich Ollenhauer 97,1

1958 Erich Ollenhauer 83,9

1960 Erich Ollenhauer 89,9

1962 Erich Ollenhauer 96,3

Feb 1964 Willy Brandt 97,0

Nov 1964 Willy Brandt 96,9

1966 Willy Brandt 99,4

1968 Willy Brandt 97,6

1970 Willy Brandt 96,1

1973 Willy Brandt 94,4

1975 Willy Brandt 97,4

1977 Willy Brandt 95,4

1979 Willy Brandt 90,0

1982 Willy Brandt 91,1

1984 Willy Brandt 92,6

1986 Willy Brandt 92,6

1987 Hans-Jochen Vogel 95,5

1988 Hans-Jochen Vogel 98,8

1991 Björn Engholm 97,4

Jun 1993 Rudolf Scharping 79,4

Nov 1993 Rudolf Scharping 83,8

1995 Oskar Lafontaine 62,6

1997 Oskar Lafontaine 93,2

Apr 1999 Gerhard Schröder 76,0

Dez 1999 Gerhard Schröder 86,3

2001 Gerhard Schröder 88,6

2003 Gerhard Schröder 80,8

2004 Franz Müntefering 95,1

2005 Matthias Platzeck 99,4

2006 Kurt Beck 95,1

2007 Kurt Beck 95,5

2008 Franz Müntefering 84,8

2009 Sigmar Gabriel 94,2

2011 Sigmar Gabriel 91,6

2013 Sigmar Gabriel 83,6

