Die Toten von Salzburg - Mordwasser

Die große Zeltstadt auf dem Gelände des Gewerbeparks Take-off in Neuhausen ob Eck ist abgebaut – größtenteils. Noch am Wochenende sorgten wummernde Bässe, Gitarrenriffs und Schlagzeugsoli für Begeisterung. Denn jeden Tag feierten in Neuhausen an die 60 000 Besucher das Southside-Festival. Was zurückbleibt, ist jede Menge Müll.

Von leeren Getränkedosen über Matratzen bis hin zu zurückgelassenen Zelten: Die Southside-Besucher lassen nach ihrem Partywochenende allerhand zurück.