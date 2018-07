Die Toten Hosen suchen Ruhe

Magdeburg (dpa) - Die Toten Hosen, Deutschlands bekannteste Punkrock-Band, wollen sich nach der erfolgreichen „Machmalauter“-Tournee aus dem Live-Trubel zurückziehen.

„Wir haben eine der erfolgreichsten Touren für uns gespielt und wollen jetzt mal die Leute etwas in Ruhe lassen“, sagte Gitarrist Michael Breitkopf beim Besuch von Radio Rockland in Magdeburg nach Angaben des Senders. „Wir wollen anfangen, neue Stücke zu machen und haben den Ehrgeiz mit neuen Sachen um die Ecke zu kommen, wenn wir wieder auf Tournee gehen.“ Zu Weihnachten werden die Musiker die Tour mit mehreren ausverkauften Konzerten beenden - vor je 12 000 Fans in Düsseldorf.