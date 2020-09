Die Toten Hosen bringen neues Cover-Album heraus

Die Toten Hosen bringen ein neues Album mit englischsprachigen Cover-Versionen der Mersey-Beat-Ära heraus. Es heißt „Learning English Lesson 3: Mersey Beat! The Sound Of Liverpool“ und erscheint am 13. November, wie das Plattenlabel JKP am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.

Das neue Album gehe im Vergleich zu seinen Vorgängern, die sich mit den Anfängen des Punkrock beschäftigten, weiter zurück in die erste Hälfte der 1960er Jahre: ins Liverpool des Mersey Beats.

Herausgekommen sei ein schnelles Album mit 15 Cover-Versionen von Hits und Raritäten von The Searchers, Gerry and the Pacemakers, Rory Storm and the Hurricanes, The Swinging Blue Jeans und anderen Epigonen der Mersey-Beat-Szene.

„Learning English Lesson 3“ sei eine Liebeserklärung an Liverpool und die damals einen kurzen historischen Moment wichtigste Musik der Welt.

Am kommenden Montag erscheint zudem das erste selbst geschriebene Buch von Sänger Campino: „Hope Street: Wie ich einmal englischer Meister wurde“. Rund um den Erscheinungstermin des Albums wird Campino auf Lesereise sein und sein Buch in Zürich und Wien vorstellen.

