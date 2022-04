Der erste regionale Spargel ist da: 11 Fakten über ein echtes Wunder-Gemüse

Sobald die ersten Sonnenstrahlen regelmäßig auf den Boden fallen, ist auch der erste Spargel nicht mehr fern: In diesem Jahr führten die guten Wetterverhältnisse in Deutschland dazu, dass die Stangen bereits seit ein paar Tagen geerntet werden.

Spargel ist die Gemüseart mit der größten Anbaufläche in Deutschland: 2020 wurden auf rund 22.400 Hektar Spargel angebaut. Der Pro-Kopf-Verbrauch ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Das berichtet die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Aber was macht das Gemüse so besonders? Wir haben elf spannende Spargel-Fakten gesammelt.

1. Spargel ist nicht typisch deutsch

Spargel ist kein typisch deutsches Gemüse. 89 Prozent der rund 9,4 Millionen Tonnen Spargel, die jährlich weltweit erzeugt werden, stammen aus Asien, vor allem aus China (8,3 Millionen Tonnen).

Dennoch ist Spargel die Gemüseart mit der größten Anbaufläche in Deutschland: 2020 wurden auf rund 22.400 Hektar Spargel angebaut. Das entspricht rund 18 Prozent der bundesdeutschen Anbaufläche von Gemüse im Freiland.

2. Die Spargelpflanze misst bis zu drei Meter

Das Speicherorgan des Spargels liegt unter der Erde und bildet bis zu drei Meter lange Wurzeln. An der Oberseite wachsen die Spargelstangen als Seitenverzweigungen der Pflanze. Die Stangen werden umso kräftiger, je mehr Kohlenhydrate die grünen oberirdischen Pflanzenteile im Sommer mithilfe der Photosynthese produzieren und einlagern können.

3. Darum ist es gut, wenn der Spargel quietscht

Frischer Spargel sieht leicht glänzend, prall und knackig aus, hat einen geschlossenen Kopf, fühlt sich fest an, hat feuchte Schnittenden (bzw. es tritt Saft aus, wenn die angetrocknete Schnittfläche mit dem Fingernagel eingeritzt wird), duftet an den Schnittstellen angenehm aromatisch, quietscht, wenn die Stangen gegeneinander gerieben werden, und bricht leicht.

Die Spargelbetriebe in Deutschland können bald mit der Ernte beginnen. (Foto: Daniel Bockwoldt / DPA)

4. Spargel kann man selber anbauen

Wenn man Spargel im eigenen Garten anbauen will, braucht man vor allem Platz. Der Abstand zwischen den einzelnen Pflanzen sollte etwa 25 Zentimeter betragen, zwischen den Pflanzenreihen 120 Zentimeter. Außerdem braucht man viel Geduld: Spargel aus dem eigenen Garten kann man frühestens im zweiten Standjahr ernten.

Insgesamt elf Hektar Feld hat Florian Mall für den Spargelanbau bearbeitet. Bis zum 24. Juni soll das Gemüse nach und nach abgeerntet werden. (Foto: Mesale Tolu)

5. 365 Tage im Jahr: Spargel kann man haltbar machen

Frischer Spargel hält sich im Kühlschrank zwei bis drei Tage. Wird er eingefroren, hält er sich bis zu sechs Monate – also eine ideale Möglichkeit, die Spargelzeit über das Saisonende hinaus zu verlängern.

Dabei gibt es ein zwei Tricks zu beachten: Weißer Spargel sollte zudem vor dem Einfrieren geschält sowie von holzigen Enden befreit werden. Wichtig: Den Spargel vor dem Gefrieren keinesfalls kochen oder blanchieren, damit er seinen Geschmack und seine Bissfestigkeit nicht verliert.

Um die Haltbarkeit zu verlängern, lässt sich das Gemüse auch ganz klassisch einkochen. Am besten wird er vorab gekocht.

Zum Einfrieren sollte der Spargel weder gekocht noch blanchiert werden. Spargelliebhaber, die nicht genug von dem Edelgemüse bekommen können, kaufen die Stangen zum Einfrieren am besten gleich nach Pfingsten. Da gibt es den meisten. Danach wird er meist wieder teurer. (Foto: Christin Klose / DPA)

6. Spargel wird aufwendig von Hand geerntet

Überall dort, wo Spargelköpfe durch die Dammoberfläche stoßen, legen die Erntehelfer die Spargelstange frei und stechen sie mit einem speziellen Spargelmesser auf eine Länge von circa 23 bis 25 Zentimetern ab. Der Spargel wird in Körben gesammelt, das Erdloch geschlossen. Deutlich unkomplizierter ist die Grünspargelernte: Sobald die Sprosse etwa 20 bis 25 Zentimeter lang sind, werden sie direkt über dem Boden abgeschnitten.

7. Man kann allergisch auf Spargel sein

Das Gemüse enthält viele gesunde Inhaltsstoffe. Allerdings birgt es auch ein Allergierisiko – im Kontakt mit rohem Spargel können sensible Menschen die sogenannte Spargelkrätze entwickeln. Meist treten Ekzeme an den Händen und im Gesicht auf. Ein schwefelhaltiger Wachstumsstoff im Spargel wird dafür verantwortlich gemacht.

Ein Erntehelfer sticht auf einem Spargelfeld Spargel. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert / DPA)

8. Spargellandwirte feiern Silvester

Das Ende der Spargelzeit ist traditionell am 24. Juni, dem sogenannten „Spargelsilvester“. An diesem Tag endet die Erntezeit, um den Spargelpflanzen bis zum Herbst ausreichend Ruhe für Wachstum einzuräumen und den Speicherwurzeln genügend Nährstoffe für die Ausbildung neuer Sprossen zur Verfügung zu stellen. Einige Bauern meinen, dass eine spätere Ernte die Pflanzen nachhaltig negativ beeinflusst und so die Ernte im kommenden Jahr verringert. Darum wird am 24. Juni Spargelsilvester gefeiert.

Ein Erntehelfer legt Spargel auf das Band einer Spargelwaschmaschine. (Foto: Timm Schamberger / DPA)

9. So viel Spargel essen die Deutschen

In den vergangenen Jahren ist der Spargelkonsum stetig gestiegen. Waren es im Jahr 2006 noch 1,5 Kilogramm pro Kopf, wurden im Jahr 2019/20 in Deutschland pro Kopf der Bevölkerung rund 1,7 Kilogramm Spargel verzehrt.

Spargel kann leicht gedämpft, warm oder kalt, püriert als Suppe oder in Stangenform in einer unendlichen Vielzahl der verschiedensten Zubereitungsmethoden serviert werden.

10. Das kann Spargelsaft

Bekannt ist der Spargel nicht nur für seinen geringen Kalorien- und Zuckergehalt, sondern auch für seine Fähigkeit zur Verbesserung des Stoffwechsels, der Nierentätigkeit und auch des Herzkreislaufsystems. Über die heilende Wirkung des Stängelsprosses wussten auch schon die Griechen Bescheid, die ihn vor über 2000 Jahren primär als Arzneimittel verwendeten.

Übrigens: Dass der Urin nach dem Genuss von Spargel bei manchen Menschen unangenehm riecht, liegt nicht nur am Spargel, sondern auch am Menschen. Ein wichtiger Bestandteil von Spargel ist Asparaginsäure. Bei der Verdauung zersetzt ein Enzym die Säure in schwefelhaltige Stoffe, die den typischen Geruch verursachen. Manche haben das Enzym und manche nicht.

11. Grüner und weißer Spargel sind keine unterschiedlichen Pflanzen

Die grünen Stangen bekommen ihre Farbe vom Sonnenlicht – sie bilden Chlorophyll und erhalten so ihre grüne Farbe. Die weißen Sprossen bleiben bis zum Beginn der Ernte vollständig von Erde bedeckt.

Grünspargel wächst dagegen oberirdisch und bildet mit dem Austrieb Blattgrün aus. Die meisten Grünspargelsorten sind nicht komplett grün, sondern weisen violette Köpfe und Schuppen auf.