Die Sommerzeit ist zurück - Reaktionen fallen gemischt aus

In der Nacht auf Sonntag ist in Deutschland die Uhr auf die mitteleuropäische Sommerzeit umgestellt worden. Um 02.00 Uhr wurden die Uhren um eine Stunde auf 03.00 Uhr vorgestellt. Die Deutschen hatten also eine Stunde weniger Schlaf. Bei Funkuhren geschah die Zeitumstellung automatisch.

Technische Schwierigkeiten bei der Uhrenumstellung habe es noch nicht gegeben, betonen Experten der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Sie sind für offizielle Zeit in Deutschland zuständig und sorgen dafür, dass Funkuhren, Bahnhofsuhren und viele Uhren der Industrie mit der gesetzlichen Zeit versorgt werden.

Die Reaktionen der User, speziell in den sozialen Netzwerken, fiel hinsichtlich der Zeitumstellung gemischt aus. Während sich manche Twitter-Nutzer darüber freuten, dass durch die Sommerzeit die Sonne eine Stunde später untergeht und man mehr Zeit draußen verbringen kann, beklagen andere User die fehlende Stunde Schlaf. Vor allem junge Eltern äußerten ihr Bedauern darüber, viel zu früh geweckt worden zu sein.

Die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit und umgekehrt ist seit vielen Jahren umstritten. Einer repräsentativen Studie des Forsa-Instituts zufolge lehnen 73 Prozent der Befragten die Zeitumstellung ab.

Rund 27 Prozent der Deutschen gaben an, dass sie wegen der Zeitumstellung schon einmal unter gesundheitlichen oder psychischen Problemen gelitten haben. 63 Prozent der Frauen und 53 Prozent der Männer klagten indes über Einschlafprobleme und Schlafstörungen. Knapp ein Drittel konnte sich nach eigenen Angaben schlechter konzentrieren und 26 Prozent fühlten sich gereizt. Am häufigsten gaben die Befragen an, sich müde oder schlapp gefühlt zu haben. Depressive Verstimmungen kamen bei jedem zehnten Befragten vor. Jeder fünfte Berufstätige ist nach der Zeitumstellung schon einmal zu spät zur Arbeit gekommen.

Die Sommerzeit wurde aus Gründen der Energieeinsparung in Deutschland 1980 eingeführt. Nach Ansicht von Kritikern sind dadurch entstehende Energiespareffekte allerdings kaum nachweisbar. Außerdem kann die Zeitumstellung bei sensiblen Menschen vorübergehend zu Müdigkeit und Schlafstörungen führen.

Aus der Politik mehren sich die Stimmen, etwas gegen die Zeitumstellung zu unternehmen. Im Februar beschlossen die Mitglieder des Europäischen Parlaments einen an die EU-Kommission gerichteten Antrag. In diesem machen die Abgeordneten Druck und forderten die Kommission dazu auf, Vor- und Nachteile der Zeitumstellung genau unter die Lupe zu nehmen und die Regelung gegebenenfalls abzuschaffen.

Die FDP-Europaabgeordnete Gesine Meißner zitierte in der Debatte eine Langzeitstudie. Demnach gebe es nach der Umstellung auf Sommerzeit ein Viertel mehr Herzinfarkte, zwölf Prozent mehr Depressionen und 15 Prozent mehr Krankmeldungen. Von einem „Mini-Jetlag“, der vor allem Kinder und Alte treffe, sprach die Spanierin Inés Ayala Sender von den europäischen Sozialdemokraten. Andere Abgeordneten warnten vor mehr Verkehrsunfällen wegen Übermüdung sowie Nachteilen für Bauern, deren Kühe nach der Umstellung zunächst weniger Milch geben. Wieder andere sprachen von übertriebenen „Horrorszenarien“.

Mit der Zeitumstellung steigt zudem auch die Gefahr von Wildunfällen. „Durch die Zeitumstellung ändert sich unser Lebens-Rhythmus, dadurch ändern sich auch die Hauptverkehrszeiten und das fällt mit den Aktivitäten des Wildes zusammen“, sagte Thomas Schreder vom Bayerischen Jagdverband der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl der Wildunfälle nehme jedes Jahr nach der Zeitumstellung und mit Beginn des Frühjahrs deutlich zu. Die Tiere seien dann auch wieder aktiver als im Winter.

Es sei ein Irrglaube, mit Wild müsse nur in der Dämmerung gerechnet werden. „Rehe müssen alle drei Stunden aufstehen und fressen - dementsprechend kann es in Wald- und Forstgebieten Tag und Nacht zu Wildwechsel kommen“, betonte Schreder.