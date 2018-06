Die Rache der spanischen Hoteliers

Nicht nur Spaniens Hoteliers können ein Lied davon singen: Von unangenehmen Gästen, die glauben, sie dürften sich im Urlaub alles erlauben. Die mit der um sich greifenden All-inclusive-Mentalität meinen, dass auch schlechte Manieren, Rüpeleien oder Zechprellerei inbegriffen seien. Oder welche dreist Bademäntel, Handtücher oder sogar den Flachbildfernseher mitgehen lassen.

Nun schlägt Spaniens Hotelbranche mit einer schwarzen Liste zurück, in der jene Hotel-Querulanten, die man nicht mehr als Gast haben möchte, eingetragen werden. Typische Auffälligkeiten, welche in der Sündenkartei markiert werden können, sind zum Beispiel: „Der Gast verursachte Schäden“, „Rauchte, wo es nicht erlaubt war“, „Störte mit Lärm“ oder „Brachte Haustiere mit, ohne zu fragen.“

Prüfung der Buchungsanfragen

Der Name der neuen Waffe gegen notorische Urlaubsstörer in Spanien heißt „Elitebook“. Alle spanischen Herbergen, die beim Register angemeldet sind, können so bei Reservierungsanfragen vorab prüfen, ob der Ruf des Kunden akzeptabel ist. Oder ob der Besucher im Urlaubsland Spanien andernorts schon unangenehm aufgefallen ist.

Eine Art Notwehr, sagen die beiden Gründer des neuen Hotelnetzwerkes, die selbst in ihren Herbergen leidvolle Erfahrungen sammelten. „Elitebook ist aus der Notwendigkeit der Branche entstanden, sich gegen konfliktive Gäste zu schützen, die wir alle schon in unseren Häusern hatten.“ Die elektronische Kartei sei auch ein Beitrag zur Abschreckung: Weil die Gäste wissen, dass Fehlverhalten nicht folgenlos bleibe.

Es sei zwar erfahrungsgemäß nur ein kleiner Teil der Kunden, die mit ungebührlichem Benehmen stören, sagt Elitebook-Sprecher Gonzalo Zamora.

Aber diese wenigen „konfliktiven Gäste“ fallen nicht nur einmal auf, sondern immer wieder – seien also meist Wiederholungstäter. Und ein einziger rücksichtsloser Störer könne allen anderen Gästen den Aufenthalt vermiesen.

Die Urlauber selbst haben in diversen Bewertungsportalen im Internet schon länger die Möglichkeit, von ihnen besuchte Hotels zu benoten. Diese Bewertungen werden von vielen Zimmersuchenden vor einer Buchung konsultiert und können durchaus den Geschäftserfolg eines Hotels beeinflussen.

Nun also rüsten Spaniens Hoteliers auf und drehen den Spieß um. Angespornt von ähnlichen Registern wie GuestChecker in den USA oder GuestScan in Großbritannien, die schon länger online sind. „Dabei geht es nicht um eine Konfrontation mit den Urlaubern“, bekräftigen die spanischen Hoteliers. Sondern um den Schutz einer angenehmen Atmosphäre – und genau das wünschten sich ja die meisten Gäste für einen erholsamen Aufenthalt.