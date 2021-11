Die Queen ist nicht so alt, wie sie sich fühlt

Die Würde einer Monarchin zeigt sich freilich nicht nur an der extravagante Garderobe mit möglichst viel Diamanten auf der ohnehin selten unbequem zu tragenden Krone. Nein, es sind die Worte, die der Regentin Gewicht Achtung bescheren. In dieser Disziplin ist Königin Elisabeth II. mit ihren 95 Lenzen reichlich geübt. Die Verlautbarung von nonsensprühendem Unsinn ist ihre Sache nicht. Darum wählte sie auch – verkündet durch ihren Privatsekretär – eher spröde Worte, als sie einem Seniorenmagazin eine Abfuhr erteilte. Das Blättchen wollte die Queen zum „Oldie of the Year“ küren.

Die Worte der Königin: „Man ist so alt, wie man sich fühlt.“ Daher sei sie der Meinung, die Kriterien für eine solche Auszeichnung nicht zu erfüllen. Folgerichtig ließ sie einem Oldie den Vortritt, auf den diese Zuschreibungen besser passen.

Der Kardinalfehler des Magazins liegt im Umstand, dass es überhaupt suggeriert, Menschen könnten alt sein. Alt zu sein ist ein Tabu in unserer Kultur. Altersruhegeld ja, Greisentum nein. So lässt sich der Zustand der, sagen wir es vorsichtig, gereifteren Gesellschaftsschichten beschreiben. Gerade ein Fachblatt, das sich mit Älteren beschäftigt, hätte das unbedingt wissen müssen.

Von dieser Warte betrachtet, empfehlen wir es so zu machen wie das amerikanische Time-Magazin. Das kürt schlicht die Person des Jahres. Und Person – das sind wir ja irgendwie alle. Sogar Monarchinnen mit Diamanten in der Kopfbedeckung. Bei diesem Titel wäre der Queen sicher kein Zacken aus der Krone gefallen.