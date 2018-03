Die Queen besucht die London Fashion Week

Überraschend hat die britische Königin Elizabeth II. der Fashion Week in London einen Besuch abgestattet. Die 91-Jährige war am Dienstagabend Überraschungsgast bei der Modenschau des britischen Designers Richard Quinn, wie die Zeitung „The Guardian“ berichtete.

Ein Raunen ging durchs Publikum, als die Queen den Saal betrat. Die Gäste erhoben sich zu Ehren der Monarchin. Gleichzeitig zückten viele ihre Smartphones, um einen Schnappschuss zu machen.

Während der Schau saß Elizabeth in der ersten Reihe neben der Chefredakteurin der Modezeitschrift „Vogue“, Anna Wintour (68). Die Monarchin nahm an der Veranstaltung teil, um Quinn im Anschluss den „Queen Elizabeth II Award for British Design“ zu verleihen. Sie erklärte, der Preis sei eine Anerkennung der „herausragenden Handwerkskunst“ der britischen Modeindustrie.

