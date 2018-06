Die Promi-Geburtstage vom 15. Juli 2014: Diane Kruger

Sie lebt seit Jahren im Ausland, fühlt sich aber immer noch sehr deutsch. Diesem Umstand hat Diane Kruger vielleicht auch die Rolle der versierten, aber emotionslosen Polizistin zu verdanken, die sie in der Fernsehserie „The Bridge - America“ spielt. Heute wird sie 38.

Die Deutschen seien in ihrem Charakter generell reservierter als die Amerikaner, hat der Hollywoodstar vor kurzem der Deutschen Presse-Agentur im Interview gesagt: „Wir sind anders, wie gehen nicht sofort auf jeden zu und sagen, hey, wie geht es dir. Wir sind etwas distanzierter. Vielleicht hat man das auch bei mir gesehen.“ Anders als ihre Figur in der Thrillerserie, deren zweite Staffel gerade hierzualnde beim Bezahlsender Fox angelaufen ist, hält sich die Schauspielerin aber privat für „einen sehr herzlichen Menschen“. Die Rolle sei weit weg von ihr.

Geboren am 15. Juli 1976 als Diane Heidkrüger in Algermissen bei Hildesheim und nach Anfängen beim Ballett in Hildesheim, wurde sie bald Model in Paris und nahm nebenher Schauspielunterricht. Ihren Durchbruch hatte sie 2004 als schöne Helena in Wolfgang Petersens „Troja“. In „Das Vermächtnis der Tempelritter“ spielte die blonde Niedersächsin an der Seite von Nicolas Cage und in Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ neben Brad Pitt. In der US-Adaption der dänisch-schwedischen Serie „Die Brücke“ ist sie an der Seite ihres mexikanischen Kollegen Demián Bichir (50) als Ermittlerin Sonya Cross zu sehen, die an der Grenze zwischen den USA und Mexiko im Einsatz ist.

Obwohl sie beruflich viel in Amerika zu tun hat, lebt sie vorwiegend in Paris. „Ich bin nach wie vor gerne in Deutschland. Ich bin allerdings in vielerlei Hinsicht auch eher Französin“, verrät sie. Ihr liege der Lebensstil der Franzosen, auch wenn sie das Deutsche nicht ganz abschütteln könne. „In Frankreich sieht man das bei mir übrigens sehr differenziert: Wenn ich in einem guten Film mitspiele, dann bin ich franco-allemand, ist der Film schlecht, dann bin ich nur Deutsche.“

Wieder in der alten Heimat zu wohnen, das kann sie sich inzwischen kaum mehr vorstellen. „Ich liebe Deutschland, und meine Eltern und Geschwister leben da, meine Großeltern sogar immer noch in meinem kleinen Dorf, in dem ich aufwuchs. Ich habe aber die größte Zeit meines Erwachsenenlebens im Ausland verbracht. Mittlerweile habe ich mehr in Frankreich als in Deutschland gelebt. Ich fühle mich im Ausland immer als die Deutsche. Aber trotzdem fühle ich mich in Deutschland inzwischen fremd.“

