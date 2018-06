Die Promi-Geburtstage vom 15. Februar 2015: Miranda July

Miranda July, die heute 41 Jahre alt wird, ist ein Multitalent: Sie hat unter anderem Theaterstücke verfasst, macht Filme - als Autorin und Regisseurin -, ist Performance-Künstlerin, Musikerin und Schauspielerin.

Und sie hat das Internet als Kunst-Medium für sich entdeckt, obwohl die US-Amerikanerin von sich sagt: „Ich habe kein wirkliches Interesse an Technologie.“

Ihr geht es um mehr - um Intimität und Öffentlichkeit, um Normalität und Abweichung, um Kommunikation und Interaktion. In ihrem Internet-Kunstprojekt „We Think Alone“ (Wir denken allein), das von der Stockholmer Ausstellungshalle „Magasin 3“ unterstützt wurde, vermittelte sie Einblicke in die E-Mails von Stars. „Ich habe schon immer versucht, meine Freunde zu überreden, dass sie mir E-Mails weiterleiten, die sie anderen Menschen geschickt haben - ihrer Mutter, ihrem Freund, ihrem Agenten, je alltäglicher, desto besser“, sagt July. „Wie sie sich darin verhalten, ist so intim, fast schon obszön - ein Einblick in diese Menschen aus ihrer eigenen Perspektive.“

Kirsten Dunst etwa träumte einst von einem Hotel, einer Schulabschlussfeier und einer Schlägerei zwischen zwei Jungs - alles wild durcheinander. An einem Mittwoch im Juni 2010 um 4.52 Uhr berichtete die US-Schauspielerin einer gewissen „s“ davon per E-Mail. Und Lena Dunham quälte im Schlaf nach einer durchgearbeiteten Nacht ein Alptraum, in dem sie ihre eigene Mutter umbrachte.

Miranda Julys Arbeiten sind skurril, verspielt und ein wenig verschroben - das hat ihr den Titel „Queen of Whimsy“ eingebracht. Ganz sonderbar auch ihr App-Projekt „Somebody“, bei dem eine Person einer anderen eine Botschaft übermittelt, die von einer dritten - völlig unbekannten - Person schließlich persönlich überbracht wird. Über den Sinn und Zweck sagte Miranda July im Interview mit „Co.Create: „Was mir Freude macht, sind überraschende, flüchtige Begegnungen mit Fremden - etwa wenn ich einer Frau helfe, die ihre Birnen fallen gelassen hat. Das lockt mich aus mir selbst hervor und gibt mir ein kurzzeitiges Hoch: Menschlichkeit!“

Bereits in jungen Jahren hat Miranda July ihre künstlerische Fantasie schweifen ließ. „Als ich klein war, habe ich viel Zeit damit verbracht, mir das perfekte Puppenhaus vorzustellen“, sagte sie dem „ZEITmagazin“. „Es hat mich schlaflose Nächte gekostet, ich habe mir alles genau ausgemalt: wie die einzelnen Räume eingerichtet oder tapeziert wären zum Beispiel.“

In Portland studierte July Kunst und präsentierte sich anfangs als Video-Artistin, bevor sie 2005 ihren ersten Spielfilm drehte. Auch der US-Kritikerpapst Roger Ebert war nach eigenem Bekunden hingerissen, als er den Film „Ich und du und alle, die wir kennen“ beim Sundance-Festival gesehen hatte. Dort wie auch in Cannes und auf mehreren anderen Festivals wurde der poetische, zauberhafte Film mit Auszeichnungen bedacht.

Miranda July schrieb das Drehbuch, führte Regie und spielte die Hauptrolle der Christine, einer impulsiven Videokünstlerin, die auf den großen Durchbruch wartet. Sie trifft auf den Schuhverkäufer Richard (John Hawkes), der gerade in einer schwierigen persönlichen Situation ist. Seine Frau hat sich von ihm getrennt und die Erziehung seiner beiden Söhne überfordert ihn. Menschen in der Krise, Menschen die nach Liebe suchen - das sind immer wiederkehrende Themen bei Miranda July.

Ihr zweiter Film „The Future“ lief unter anderem auf der Berlinale. Die Geschichte handelt von Sophie und Jason, einem Paar um die 30, das nicht so recht weiß, wohin es im Leben gehen soll und viel Zeit am Laptop verbringt. Die beiden teilen sich eine kleine Wohnung in Los Angeles und verdienen ihr Geld mit ungeliebten Jobs. Sophie beginnt eine Affäre in der Vorstadt. Im Tierheim wartet derweil eine Katze auf das Paar. Ein hübscher Einfall: Diese erzählt auch die Geschichte.

Miranda July, die sich bisher vor allem Meisterin der Kurzgeschichte bewiesen hat, hat jetzt auch ihren ersten Roman vorgelegt. Mit „The First Bad Man“, in dem das exzentrische Leben einer jungen Frau gehörig auf den Kopf gestellt wird, war sie bereits eifrig auf Lesereise. Ihr Verlag beschreibt „The First Bad Man“ als „so herzzerreißend, so schmutzig, so zärtlich, so komisch“.

