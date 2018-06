Die Promi-Geburtstage vom 12. Februar 2015: Darren Aronofsky

Die große Party zu seinem 46. Geburtstag fällt wohl aus, denn Hollywood-Erfolgsregisseur Darren Aronofsky hat als Jury-Vorsitzender der diesjährigen Berlinale ordentlich zu tun - Filme gucken, Filme gucken, Filme gucken.

Ob eine kleine Feier geplant ist, wurde nicht bekannt, sicher ist aber, dass Berlinale-Chef Dieter Kosslick dem Geburtstagskind ein paar „Amerikaner“ (süßes Gebäck) überreichen will, wie er bei der Eröffnungsgala in Berlin versprach.

Vielen, die ihn persönlich kennen, gilt Aronofsky als idealer Präsident der Berlinale-Jury, die über den Goldenen und die Silbernene Bären entscheidet, die Trophäen des Wettbewerbs. Er liebt publikumswirksames Kino mit Anspruch. Und das ist bekanntlich das Markenzeichen der Berliner Filmfestspiele.

Die Geschichten, die der 1969 in New York als Sohn eines vom jüdischen Glauben geprägten Lehrerehepaars geborene Regisseur von Hits „Pi“, „The Fountain“, „The Wrestler“ oder „Black Swan“ erzählt, sprudeln stets nur so vor Phantasie. Dabei interessiert er sich vor allem, wie er in einem Interview verriet, „für die dunklen Seiten der Seele“. Folgerichtig erzählt Aronofsky immer von Menschen mit komplexen Charakteren, Menschen, die oft gegen viele Widerstände ihren Platz in der Gesellschaft suchen.

Seit längerem engagiert sich Aronofsky für den Umweltschutz. Darauf bezogen meinte er kurz vor Beginn der Berlinale: „Ich denke, dass die Umweltzerstörung zurzeit das wichtigste Problem der Welt darstellt.“ Passend dazu plant er als nächstes Projekt, die apokalyptische „MaddAddam“-Trilogie der kanadischen Schriftstellerin Margaret Atwood als Serie für das US-amerikanische Fernsehen zu verfilmen.

Aronofsky, der das Fernsehen nach eigener Aussage als „ein spannendes Neuland für das Geschichtenerzählen“ betrachtet, blickt voller Neugier auf aktuelle Entwicklungen des Kinos: „Die Tatsache, dass jetzt jeder mit einem Handy oder einer Videokamera einen Film drehen kann, macht unsere Zeit zu einer sehr spannenden.“ Seine Liebe gilt aber nach wie vor dem Geschichtenerzählen im Kino, wie er zuletzt im Vorjahr mit dem aufwändigen Bibel-Epos „Noah“ bewies.

NAMEBERUFALTERGEBURTSDATUMGEBURTSORTGEBURTSLANDHACKETT, Stevebritischer Musiker6512.02.1950LondonGroßbritannienBRANDUARDI, Angeloitalienischer Musiker6512.02.1950CuggionoItalienADAMS, Maudschwedische Schauspielerin7012.02.1945LuleåSchweden