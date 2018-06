Die Promi-Geburtstage vom 11. Februar 2015: Jennifer Aniston

Er war knallrot und ließ ganz tief blicken: Mit einem Hosenanzug aus dem Hause Gucci hat Jennifer Aniston Mitte Januar bei den Critics' Choice Awards in Los Angeles für ein Blitzlichtgewitter gesorgt. Der Jackettausschnitt des Hollywood-Stars reichte fast bis zum nackten Nabel.

Vier Tage zuvor bei der Verleihung der Golden Globes - und auch dort nominiert mit dem Indie-Drama „Cake“ (2014) - hatte sich die US-Schauspielerin, in einem rückenfreien, hoch geschlitzten Kleid in Schwarz präsentiert: Ihre wohlgeformten Beine waren Gesprächsthema des Abends. Und noch einen Hingucker lieferte sie schließlich bei den Screen Actors Guild Awards (SAG) am 25. Januar: Sie zeigte sich wieder betont offenherzig - diesmal im langen Abendkleid mit einem weit ausgeschnittenen Dekolleté.

Einen Preis konnte Aniston, die heute 46 wird, von keiner der drei Galaveranstaltungen mit nach Hause nehmen, bei der Oscar-Verleihung in elf Tagen ist sie mit nicht einmal nominiert (aber als „Presenter“ dabei). Für ihre Verkörperung einer schwer depressiven Frau in „Cake“ muss sie sich wohl mit den Trophäen vom „People Magazine“ im Dezember 2014 und vom Internationalen Filmfest im kalifornischen Santa Barbara am 30. Januar begnügen.

Versucht die Blondine, mit ihren jüngst zur Schau getragenen Outfits ihr Image zu ändern - weg vom netten Mädchen von nebenan? Seit der Erfolgsserie „Friends“ gilt sie als „American sweetheart“, auch wenn sie sich immer wieder um ernsthaftere Rollen bemüht hat. Es sind aber vor allem die unzähligen Komödien, die sie berühmt und sehr reich gemacht haben. Ihre Gagen erreichen laut Filmdatenbank „Imdb“ regelmäßig Millionenhöhe.

Derzeit scheinen neue Engagements für Aniston auszubleiben. Das Internetportal „Imdb.com“ hat zumindest für 2015 kein neues Filmprojekt mit ihr angekündigt. Im Sommer wird sie allerdings in der Screwball Comedy „She's Funny That Way“ (2014) in deutschen Kinos zu sehen sein.

Geboren am 11. Februar 1969 in Kalifornien und aufgewachsen in New York City, trat die Tochter des ehemaligen Soap-Opera-Darstellers John Aniston (81, „Zeit der Sehnsucht“) nach ihrem Abschluss 1987 an der New York School of the Performing Arts in verschiedenen Off-Broadway-Produktionen auf und wurde für eine Reihe von TV-Serien ­ darunter „Ferris Bueller“ und „The Edge“ - gecastet. Ihr Part im Dauerbrenner „Friends“ (1994-2004) machte sie schließlich weit über die USA hinaus bekannt und brachte ihr nicht zuletzt einen Emmy und einen Golden Globe ein.

Der Wechsel auf die große Leinwand gelang Aniston offenbar mühelos. In „Alles Routine“ (1998) mimte sie eine naive Kellnerin, in „Bruce Allmächtig“ (2003) war sie die gutherzige Freundin von Jim Carrey, in „Und dann kam Polly“ (2004) gab sie das nette Flower-Power-Girl und in „Marley & Ich“ (2008) eine Mutter, die zusammen mit ihrer Familie versucht, einen jungen Hund zu erziehen.

Doch das Patenkind von „Kojak“ Telly Savalas wollte mehr und wechselte 2005 mit „Entgleist“ in das Genre des Psychothrillers. Dass sie die Leinwand nicht nur mit Charme und Esprit füllen und ihr Publikum zum Lachen bringen kann, bewies sie unter anderem als unglückliche Supermarktkassiererin an der Seite von Jake Gyllenhaal in „The Good Girl“ (2002) und in der Independent-Produktion „Friends with Money“ (2006).

Die romantische Komödie „The Break Up ­ Trennung mit Hindernissen“ (2006) drehte sich um genau die Themen, die Aniston kurz zuvor öffentlich ausgetragen hatte ­ Kränkung, Enttäuschung und Verlust. Sie löste erneut einen großen Medienrummel um ihr Privatleben aus. Die Ehe mit ihrem Filmkollegen Brad Pitt hatte nach nur fünf Jahren 2005 mit der Scheidung geendet. Auch die Beziehungen, die sie danach einging, waren nur von kurzer Dauer.

Inzwischen ist ein neuer Mann in ihr Leben getreten, Justin Theroux (43), mit dem sie seit drei Jahren verlobt ist. An seiner Seite hatte sie 2012 in der Filmkomödie „Wanderlust“ gespielt. Ende 2014 schwärmte sie in der US-Show „The Talk“, wie glücklich sie mit ihm sei: „Er ist ein wundervoller Schauspieler, ein brillanter Comedy-Autor, ein bewundernswerter Künstler, ein Regisseur und ein wunderschöner Mensch.“ Ihm will sie bald das Jawort geben, wie sie vor kurzem dem „Hollywood Reporter“ verriet. Ein genaues Datum nannte sie jedoch nicht.

