Die Pokalhelden von der Weser

Die wohl häufigste Antwort auf die Frage, was einem so einfällt zur Hansestadt an der Weser, lautet: „Bremen? Da gibt’s doch die Stadtmusikanten!“ Am reich verzierten Renaissance-Rathaus, neben dem Eingang zum Ratskeller mit der weltweit größten Weinauswahl (1080 verschiedene Sorten), da stehen sie als Kupferdenkmal, die vier tierischen Musikanten aus dem berühmten Märchen: Auf dem Esel der Hund, seinerseits mit der Katze auf dem Rücken, die den Hahn trägt. Ein paar Schritte über den von prächtigen Kaufmannshäusern eingerahmten und dem steinernen Roland bewachten Marktplatz warten die Stadtmusikanten erneut, diesmal kleiner, aus Plastik und grün-weiß gewandet – eine Hommage an den SV Werder, Bremens Fußball-Bundesligaverein. Bis vor gut zehn Jahren standen seine Kicker alle paar Jahre am Saisonende beinahe jährlich auf dem Rathausbalkon, ließen sich von Zehntausenden Fans auf dem Marktplatz feiern und reckten Meisterschalen und Pokale in die Höhe.

Heute kämpft Werder Bremen gegen den Abstieg und die begehrten Trophäen stehen meist in München oder Dortmund bei den dortigen Topclubs FC Bayern und Borussia. Und doch kann man die Schalen und Pötte in Bremen immer noch besser sehen, mit etwas Glück sogar anfassen. Mehr noch: Hier führt der Weg zum Champions-League-Pokal nicht durch ein nervenaufreibendes Finale, sondern ganz entspannt die Schlachte entlang, eine mit Biergärten und Restaurants wiederbelebte Weserpromenade. Dahinter, im lange brach liegenden Europahafen, steht der Schuppen 2, ein mehrere Hundert Meter langes, rotes Backsteingebäude. Der Sitz von Koch & Bergfeld Corpus, einer von nur noch wenigen existierenden Silbermanufakturen in Deutschland. Hier machen 15 bremische Handwerker gerade nach, was elf Münchner Kicker alle paar Jahre mal vormachen – das Triple: Von drei vom FC Bayern gewonnenen Top-Trophäen – dem Champions-League-Pokal, der Meisterschale und dem DFB-Pokal – fertigen Silberschmiede Kopien an, damit Besucher diese im FC Bayern-Clubmuseum bestaunen können.

Wie die Trophäen entstehen

Die täuschend echten Pokal-Zwillinge entstehen – fast ausschließlich in Handarbeit – in einer 900 Quadratmeter großen, lichtdurchfluteten Halle mit vielen von jahrzehntelanger Nutzung zerfurchten und befleckten Werkbänken, hohen Regalen und Fußballtor-großen Panoramafenstern. Durch sie können Bremen-Besucher dem Metalldrücker Dieter Buck dabei zuschauen, wie er mit einer Platte aus Sterlingsilber beginnt, nur ein bis zwei Millimeter dick. Ideal, um sie in der Esse auf 650 Grad zu erhitzen, mit Wasser abzuschrecken wie ein gekochtes Ei und dann so auf rotierende Holzformen zu drücken, dass allmählich, nach wiederholtem Erhitzen und Abschrecken, die gewünschte Pokalform entsteht: entweder „der Pott“, wie der einem XXL-Becher mit Sockel gleichende DFB-Pokal oft genannt wird oder die elegantere Champions-League-Trophäe mit den riesigen Henkelohren. „Er stammt im Original übrigens auch aus unserer Manufaktur“, sagt Koch & Bergfeld-Corpus-Chef Florian Blume ein bisschen stolz, „in den Sechzigerjahren schuf Silberschmied Horst Heeren ihn – damals noch als Europapokal der Landesmeister.“

Von der Metalldrückbank wandert der rohe, noch etwas zerbeult erscheinende Korpus der heute entstehenden Pokal-Kopie zu Hammerarbeitern wie Karl-Ludwig Riske. Der Silberschmied mit kunstvoll gezwirbeltem Bart bringt den Korpus seiner endgültigen Form immer näher – durch gekonnte Hammerschläge, ausgeführt mit unterschiedlich geformten, abgegriffenen Werkzeugen, die man eher in einem Museum als in einer modernen Werkstatt vermuten würde. „Gottfried Koch, unser Betriebsgründer, würde diese Gerätschaften alle wiedererkennen“, sagt Florian Blume, manche stammen noch aus den Anfangsjahren ab 1829.

Doch auch noch so alte und eherne Tradition ist kein Garant für gesicherte Zukunft. Nach gut 175 Jahren drohte die Schließung von Koch & Bergfeld Corpus. Das Kerngeschäft mit Silberbestecken, Geschirr und Schmuck lief nicht mehr. Florian Blume übernahm die Leitung im Jahr 2005 ohne jegliche kaufmännische Erfahrung; der damals 32-jährige Silberschmied wollte einfach nicht akzeptieren, dass seine Firma dichtmacht. Heute steht er nicht mehr an den Werkbänken, hat aber sein Büro so nah dran, dass er mit ein paar Schritten in der Halle ist und dem Monteur Stefan Sieben über die Schulter schauen kann, wenn er kickende Spielerfiguren am DFB-Pokal anbringt, oder grüne Turmalin-Edelsteine in den äußeren Rand der Meisterschale einfasst. Mehr als hundertmal muss Stefan Sieben den Lötkolben ansetzen, bis alle Figuren, Buchstaben und Verzierungen originalgetreu am Pokal sitzen. Erst dann wandert das edle Stück weiter zu Michael Dorawa. Er trägt bei der Arbeit meistens weiße Handschuhe, denn sonst würde er die Früchte seiner Arbeit gleich wieder eigenhändig zerstören. Als Polierer achtet Dorawa darauf, dass kein Makel und kein Fingerabdruck auf Meisterschalen und Pokalen bleibt – auch nicht sein eigener.

Auch die Bayern lassen in Bremen produzieren

Nach etwa einem Monat sind Meisterschale oder Pokal fertig. Der Preis? „Wie ’n Mittelklassewagen“, sagt Florian Blume etwas einsilbig. Er möchte sich nicht in die Karten gucken lassen, denn das Geschäft mit den Pokalkopien floriert. Bayern München hat seine wichtigsten Trophäen der Vereinsgeschichte für das Vereinsmuseum bei Koch & Bergfeld Corpus kopieren lassen. Ein Riesenauftrag. „Entsprechend nervös war ich, als die FC Bayern-Delegation am Flughafen ankam“, erzählt Florian Blume. Aber die von Blume gereichten, liebevoll zubereiteten bremischen Fischhäppchen, vor allem aber der gute Ruf seiner Silbermanufaktur gaben den Ausschlag.

Danach ließen beispielsweise auch der Hamburger Sportverein und der 1. FC Nürnberg ihre Trophäen hier kopieren. Doch am aufregendsten für den Chef ist immer noch der älteste Pokalauftrag: Jedes Jahr am Saisonende produziert Koch & Bergfeld Corpus eine Kopie der Silberschale für den aktuellen deutschen Fußballmeister, die dieser dann auch behalten darf. Die Original-Schale, die am letzten Spieltag im Stadion überreicht wird, muss in der kommenden Saison gegebenenfalls an den neuen Meister weitergereicht werden. „Kurz vorm Transport ins Stadion nehme ich die immer mit nach Hause“, raunt Florian Blume, „nur so fühle ich mich ganz sicher, dass die ,Salatschüssel’ nicht kurz vorm Saisonfinale aus der Werkstatt geklaut wird.“

Eher beiläufig erzählt der zurückhaltende Geschäftsmann solche Geschichten. Nein, ein Marktschreier ist er nicht, auch nicht wenn es um die vielen von ihm initiierten Events geht, die er regelmäßig veranstaltet hat, bevor Corona kam: Blume holte schon die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen für Konzerte in seine Werkstatt. Er veranstaltete zudem Lesungen, Silber-Ausstellungen und im Sommer kulinarische Werkstatt-Abende zusammen mit Jan-Philip Iwersen, dem Koch des bremischen Feinschmecker-Restaurants „Küche 13“. Das alles inmitten einer sich allmählich wieder belebenden Industriewüste – Bremens Überseestadt. Klingt nach Hafen-City, wie in Hamburg, ist sogar dreimal so groß und das ehrgeizige Wiederbelebungsprojekt für Bremens ausgestorbene Schuppen und Anlegebecken. Yachten dümpeln darin, Cafés und Restaurants haben sich drumherum angesiedelt. Florian Blume betrachtet das alles durchs XXL-Fenster und murmelt erleichtert: „Ich war der Erste, der mit seinem Unternehmen hierher zog – alle haben mich damals ausgelacht. Zuerst kam kein Kunde und ich dachte schon, wir müssen schließen.“

Totalschaden bei der Goldenen Kamera

Nicht die erste, harte Bewährungsprobe für den gelernten Gold- und Silberschmied: Im Jahre 2005, zwei Jahre vor dem Umzug in die Überseestadt, brach ihm einer seiner wichtigsten Aufträge weg – die seit 1966 von Koch & Bergfeld ausgeführte Fertigung der Goldenen Kameras für den gleichnamigen TV-Preis. Der Springer-Verlag als Veranstalter hatte entschieden, die Preise billiger produzieren zu lassen – in Asien. Bei der anschließenden Verleihung 2005 fiel dann eine dieser Kameras auf den Boden und zerbrach. „Mit dem Totalschaden kamen die Springer-Leute dann zu mir und baten um Reparatur“, erzählt Florian Blume: „Ging aber nicht, da die Asiaten billiges Zinn verwendet hatten, mit Gold überzogen.“ Glück für Blume: Danach setzten die Fernsehpreis-Macher wieder auf Qualität und ließen die 25 Zentimeter hohen Kameras wie zuvor aus 925er-Sterling-Silber mit Goldüberzug jahrelang bei ihm fertigen – mit dem eingravierten Bremer Schlüssel im Sockel.