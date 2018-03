Die Olsen-Zwillinge haben eine Geheimsprache

Die ehemaligen TV-Kinderstars Asley und Mary-Kate Olsen (30, „Full House“) haben offensichtlich eine eigene Geheimsprache.

Ein neues Instagram-Video zeigt die Zwillinge, wie sie sich bei der New Yorker Fashion Week die Hände auf ungewöhnliche Weise tätscheln und drücken. Das weckte in Medien wie der britischen „Sun“ neues Interesse an der lautlosen Verständigung der Schwestern.

Es gibt Indizien. In einem Fernseh-Interview hatte Mary-Kate einst aufgeklärt: Drei Mal die Hand der anderen zu drücken, heißt: „Ich liebe dich“. Drückt die andere vier Mal zurück, heißt das: „Ich liebe dich auch“. Möglicherweise sind die Geheimzeichen aber komplexer.

Ein Fan filmte die Zwillinge nämlich in der vorigen Woche bei der Präsentation ihres Modelabels, während um sie herum applaudiert wurde. Im Video halten und tätscheln sich die zwei ihre Hände, kurz darauf verlassen sie zielstrebig die Runde.

Auf Instagram löste das Video wilde Spekulationen um die Zeichensprache der Amerikanerinnen. Wie oft die beiden gedrückt haben, ist allerdings schwer zu erkennen.

Asley und Mary-Kate Olsen sind in den frühen 90ern durch die US-amerikanische Sitcom „Full House“ bekanntgeworden. Mittlerweile haben sie ihr eigenes Modelabel „The Row“ gegründet, das sie in der vergangenen Woche bei der Fashion Week in New York präsentierten.

