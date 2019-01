Die nächste Mainau-Ehe ist gescheitert

Die Blumeninsel Mainau scheint gegenwärtig kein sonderlich guter Ort für glückliche Ehen zu sein: Gerade mal zwei Jahre nach der Hochzeitsfeier hat sich nun Diana Gräfin Bernadotte von ihrem Mann Stefan Dedek getrennt. Bereits Anfang November hatte Graf Björn bekannt gegeben, dass seine Ehe gescheitert sei.

Für Gräfin Diana hat damit bereits die zweite Verbindung ein Ende genommen. Sie ist das jüngste von fünf Kindern aus der Ehe des legendären „Bodenseekönigs“ Lennart Graf Bernadotte mit Sonja Gräfin Bernadotte. Die 36-Jährige hat Hutmacherei gelernt. Ihr Atelier liegt im Südflügel des Mainau-Schlosses. Auf der Insel hat sie auch ihren zweiten Mann kennengelernt. Er ist sieben Jahre jünger und arbeitet dort als Koch in der Schwedenschenke. Vom ersten Mann, dem Konstanzer Kaminkehrer Bernd Grawe, hatte sich die Gräfin 2007 scheiden lassen.

Dem zweiten Mann war sie vor acht Jahren beim Bowling nähergekommen. 2016 folgte die standesamtliche Trauung. Am 13. Januar 2017 gab es im Schloss eine freie Trauung mit großem Fest. Bemerkenswerterweise fiel dieser 13. Januar auf einen Freitag. Darauf angesprochen, ob dies nicht Unglück bringe, sagte Gräfin Diana seinerzeit: „Ich habe dies extra so ausgesucht.“ Hintergrund sei, dass die Zahl 13 mit ihrer Familie zu tun habe. Sie verwies auf den Geburtstag ihrer Tochter: „Einem 13ten.“ Das Mädchen stammt aus erster Ehe. 2010 gebar Diana zudem einen Buben. Den Namen des Vaters gab die Mainau damals nicht bekannt.

Die Ehe mit Stefan Dedek blieb kinderlos. Unvergessen wird aber auf der Mainau bleiben, was sich der Koch zur Hochzeitsfeier an jenem frostigen Freitag, dem 13ten einfallen ließ. Er hatte Gräfin Diana von der gemeinsamen Wohnung in Konstanz mit einem geliehenen Gigantenauto abholen lassen: einem Stretch-Geländewagen der US-Marke Hummer. Das weiße Monstrum war elf Meter lang. Sein Fahrer hatte sichtlich Mühe, das Gefährt durch die Kurven der Insel und dann in den engen Schlosshof zu bugsieren. Hummer spricht sich auf Deutsch wie Hammer aus. Selbst innerhalb der gräflichen Familie hieß es: Der Hummer war ein Hammer.

Schweigen über die Gründe

Weshalb die Ehe zerbrach, ist nicht an die Öffentlichkeit getragen worden. Indes war bei der Verbindung zwischen Graf Björn und seiner Frau auf der Mainau schon länger über eine Krise gemunkelt worden. Bei ihm handelt es sich um den ältesten Sohn aus der Ehe von Graf Lennart und Gräfin Sonja. Zusammen mit seiner Schwester Bettina leitet er die Geschäfte der Mainau. Graf Björns Frau Sandra hat nach der Trennung ihre Position als geschäftsführende Vorsitzende des Vereins „Gärtnern für alle“ behalten. Er gehört zum Umfeld der Insel. Wie die Pressestelle der Mainau am Montag mitteilte, wird auch Gräfin Dianas Gatte Dedek auf seinem Posten als Koch bleiben.

Die Blumeninsel ist das beliebteste Ausflugsziel am Bodensee. Jährlich kommen rund 1,2 Millionen Besucher. Aufgebaut wurde das „Unternehmen Mainau“ von Graf Lennart, der 2004 im Alter von 95 Jahren verstarb. Über ihn führt auch die Linie zum schwedischen Königshaus. Er war der einzige Sohn von Prinz Wilhelm von Schweden und Großfürstin Maria Pawlowna von Russland. Graf Lennart heiratete zweimal. In erster Ehe hatte er vier Kinder. Sie und ihre Mutter wurden bei der Scheidung 1971 abgefunden. Seine zweite Frau Sonja starb 2008. Sie hatte in den Jahren vor ihrem Tod die Mainau geführt.