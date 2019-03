Die Mittelalterstadt Rothenburg will sich entstauben

Bereits vor Jahrzehnten, als man selbst noch ein kleiner Bub war, ist der Anblick am Rothenburger Spitaltor faszinierend gewesen: gewaltige Mauern mit Geschützscharten, ein mächtiger Turm, geschützt von einem tiefen Graben. Der Anblick hat sich bis heute nicht geändert. Die ausgedehnte Spitalbastei wirkt nach wie vor beeindruckend. Das danebenliegende Spitaltor scheint Feind und Zeit zu trutzen.

Wahrlich einen Besuch wert, denkt man sich – zumal sich die Befestigungswerke 3,4 Kilometer lang um das historische Zentrum der hoch über dem Taubertal gelegenen Stadt herum fortsetzen. Wobei deren alte Häuser aus der Zeit der Gotik oder Renaissance einen zusätzlichen Charme haben. Historische Romantik schwingt mit. Vor mehr als 100 Jahren hat Georg Dehio, ein damals bekannter Kunsthistoriker, attestiert: „Die Stadt als Ganzes ist Denkmal.“ Dafür wird die mittelfränkische Kleinstadt mit ihren gerade mal 11 000 Einwohnern ja auch geliebt. Besucher aus vieler Herren Länder kommen hierher. Es gibt jedoch ein Problem, das mit Rothenburgs Image zu tun hat. Fast schon ketzerisch anmutende Fragen werden aufgeworfen. Erstickt die Stadt vielleicht im Mittelalter-Mief? Wird zu viel Touristenkitsch geboten? Wirkt die Romantik nur noch verstaubt?

Das ganze Jahr über Weihnachten

Als ehemaligen Buben mit Rittervorlieben trifft einen die Debatte fast wie eine kalte Dusche. Das hat mit der modernen Marktforschung zu tun. Sie teilt die Bevölkerung in verschieden interessierte und qualifizierte Gruppen ein. Bei Stadtmauer- oder Altstadt-Begeisterung gehört man tendenziell zum schrumpfenden Bereich der Traditionsverwurzelten. Sollte man zusätzlich noch Fan des bekannten, ganzjährig laufenden Rothenburger Weihnachtsgeschäfts und des örtlichen Vorzeigegebäcks Schneeballen sein, gibt es fast kein Entkommen mehr aus diesem laut Forschung eher von unteren Gesellschaftsschichten dominierten Segment. Weniger vornehm ausgedrückt, könnte es wohl auch als Fähnlein zurückgebliebener Spießbürger bezeichnet werden. Kein besonders schmeichelhaftes Etikett.

Nun dürfte es Rothenburgs Tourismusdirektor Jörg Christöphler fernliegen, Teile seiner Kundschaft mit starken Worten zu diskriminieren. Er spricht lieber vorsichtig von einem „demografisch wie mental alten Traditionsmilieu“. Von ihm gingen keine gesellschaftlichen Impulse aus. Die Angelegenheit bereitet ihm beträchtliche Sorgen. Zum einen schrumpft gesamtgesellschaftlich gesehen das Potenzial der einst traditionellen Besucherklientel, zudem wurde durch diese Leute das Bild der Stadt recht eingegrenzt geprägt. „Deshalb brauchen wir eine Image-Erweiterung“, sagt Christöphler. Gerade im Inland werde Rothenburg abseits der Traditionalisten „allzu oft als altfränkisch, touristisch überlaufen und tendenziell biedermeierlich verkitscht wahrgenommen“. Also unattraktiv. Dies soll sich aber nach seinem Willen entscheidend ändern.

Zeit ist stehengeblieben

Wie könnte jedoch der Ruf einer über Generationen als mittelalterliches Schmuckkästchen geltenden Stadt modifiziert werden? Kluger Rat fällt schwer. Rothenburgs Geschäftsmodell war bisher die Wahrnehmung, hier sei abseits der Ballungszentren die Zeit stehen geblieben – weshalb bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts Gäste anreisen. Folgerichtig ist speziell um den Marktplatz herum der übliche Souvenirbetrieb gewachsen. Im Angebot: Germany-Bierkrüge mit kaiserlichem Reichsadler für ausländische Besucher, Foto-Holzteller für die Rentner auf Tagesausflug, et cetera. Dass zudem die Familie Wohlfahrt vis-à-vis des altertümlichen Rathauses ein bekanntes Weihnachtswarenimperium aufgebaut hat, steigert die Einkaufsmöglichkeiten noch beträchtlich.

Änderungen seien nur behutsam möglich, glaubt Christöphler. Er will keine Revolution. Das Traditionspublikum solle seinen Platz in der Stadt behalten. Ihm schwebt aber vor, ergänzend „die kulturelle Dimension stärker zu betonen“. Dies lässt einen als Stadtmauer-Freund erst einmal ratlos zurück. Der Tourismusdirektor nennt aber Beispiele. Dazu gehört das Ausrufen von Themenjahren. Bis einschließlich 2021 soll es „Rothenburg ob der Tauber als Landschaftsgarten“ sein.

Die Idee geht auf eine wenig bekannte Geschichte zurück. Entdecker der lange Zeit in ländlicher Bedeutungslosigkeit schlummernden Stadt waren vor gut 150 Jahren Kunstmaler und Dichter. Neben Vertretern aus deutschen Landen blieben Künstler aus dem angloamerikanischen Raum an der Tauber hängen. Rothenburg zusammen mit der Taubertalidylle galt ihnen als „pittoresk“ – und damit auch als sogenannter Landschaftsgarten. Daher bietet die Stadt nun unter anderem Malkurse, Landschafts- und Gartenführungen sowie Sonderausstellungen an.

„Kulturelles Upgrading“

Das Touristikmanagement versucht, möglichst viele Strippen für das „kulturelle Upgrading“ zu ziehen. Es hat die Rothenburger Diskurse ins Leben gerufen, eine Veranstaltungsreihe zu wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen. Bis Juni bieten Gasthäuser örtliche „Kulinarische Schmankerl“ an. Rothenburger Manufakturen werben mit Handarbeit. Einstiges jüdisches Leben in den alten Gassen wird thematisiert. Zuletzt gab es zwei Jahre lang Veranstaltungen zum Thema Renaissance und Reformation. „War gut angenommen“, berichtet Christöphler. Nebenbei lässt die Stadt das als alt-väterlich begriffene „Reichsstadtmuseum“ neu konzipieren. Es erhält auch einen als moderner empfundenen Namen: „Rothenburg-Museum“.

Christöphler ist sich bewusst, dass solche Neuerungen keine Massen anziehen. Aber darum geht es nicht. Denn abseits der Imagediskussion strömen diese Massen bisher noch zuverlässig. Im vergangenen Jahr gab es erneut einen Besucherrekord. Rund 1,9 Millionen Tagesgäste wurden gezählt, dazu noch 560 000 Übernachtungen. Gäbe es eine deutsche Tourismus-Champions-League, wäre Rothenburg mit dabei. Rund die Hälfte der Gäste kommt aus dem Ausland, etwa den USA und fernöstlichen Ländern wie Japan, China oder Taiwan. Die Stadt hat es mit ihrem Romantik-Mittelalter-Bild geschafft, Etappenpunkt auf den Europatouren dieser Reisenden zu sein. Das Nebeneinander der Destinationen hört sich dabei fast bizarr an. „Wir waren in Paris. Morgen geht es nach Prag und dann nach Wien“, berichten Kerry Chang und Jaine Gwen, ein taiwanesisches Pärchen, das am Marktplatz die Auslagen eines Souvenirladens bestaunt. Die beiden betonen, wie gut Rothenburg in ihrer Heimat bekannt sei: „als alte, sehr schöne Stadt“. Rothenburgs Touristikmanagement meint dazu: Anders als im Inland sei die Wertschätzung der Stadt außerhalb der deutschen Grenzen ungebrochen. Die Touristiker sehen aber Fallstricke. Unvergessen ist der Einbruch bei den ausländischen Gästen nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA. Ebenso hat sich herumgesprochen, dass der globale Tourismus flüchtig ist. Neue Moden, andere Routen – und die Welt reist woanders hin.

Die Stadt lebt vom Tourismus

Für Rothenburg wäre dies fatal. Außer dem Tourismus gibt es nicht viele Erwerbsquellen. Er sorgt für Wohlstand. 135,4 Millionen Euro werden jährlich durch den Fremdenverkehr umgesetzt. Ohne weiterhin in großer Stärke anreisende Deutsche geht es aber wohl kaum, ist sich nicht nur Tourismuschef Christöphler sicher. Bloß soll eben auch Publikum abseits von Mittelalterzauber, Christbaumkugel und Schneeballen-gebäck angelockt werden – am besten solches, das mehrere Tage bleibt. Dies wird im Rathaus genauso gesehen. „Wir wollen Qualität und die kulturelle Vielfalt, die unsere Stadt bietet, in den Mittelpunkt unserer Werbeoffensive stellen“, erklärt Oberbürgermeister Walter Hartl. Daneben erinnert der Freie-Wähler-Politiker an die „reizvolle Landschaft“, die seine Stadt umgibt. Sie lade zum Wandern und Radfahren ein, was noch viel zu wenig bekannt sei.

Mag sein, dass er recht hat. Eine Großzahl der Besucher wird mit Bussen zu den Parkplätzen nahe der Stadtmauer gekarrt. Von dort strömen sie Richtung Marktplatz, wo die vielen auf Touristen ausgerichteten Geschäfte sind. Deren Betreiber haben eine klare Erwartungshaltung: „Wir brauchen zahlungskräftiges Publikum“, sagt Julian Unger, der unter anderem Plüschtiere anbietet. „Neues Publikum ist immer interessant“, argumentiert Johannes Wittmann von der Waffenkammer, einem Laden für nachgemachte Schwerter. Geld sollte es halt mitbringen, fügt er an. Wenig überraschend.

Wer dem Touristengeschäft entkommen will, kann seine Schritte ja etwas abseits lenken. Das hat man selber als kleiner Bub auch schon getan und ist begeistert auf der Stadtmauer herummarschiert. Ein halbes Jahrhundert später lässt sich dies noch genauso tun. Türme ragen empor, Bollwerke harren wie früher der Erkundung. Tradition ist eben Tradition. Eintritt kostet es auch keinen.