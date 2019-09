Von Deutsche Presse-Agentur

In einem schwäbischen Kindergarten dürfen Kinder keinen selbst gebackenen Geburtstagskuchen mitbringen - aus Angst vor Hygienemängeln. Die Leiterin der Kita in Bissingen (Kreis Dillingen) hatte die Eltern per Brief darüber informiert, dass sie ihren Kindern keine Speisen mehr mitgeben sollten.

Eine Bürgerbewegung will Unterschriften gegen das Verbot sammeln. Der Kita-Leiterin zufolge sollte am Mittwochnachmittag ein klärendes Elterngespräch stattfinden.