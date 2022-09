Die Lebenselixiere des Alters

Aus der Rubrik „Altwerden mit falscher Ernährung“ heute: Anna Cernohorsky, welche gerade ihren 113. Geburtstag gefeiert hat. Und zwar im sächsischen Bautzen. Auf den ersten Blick liegt der Grund für Frau Cernohorskys langes Leben auf der Hand – der berühmte Senf aus der gleichnamigen Stadt. Doch die Leute von der Bild-Zeitung haben knallhart recherchiert und noch mehr herausgefunden, indem sie die Tochter der Jubilarin fragten. Und die lüftete frank und frei das Geheimnis des biblischen Alters der Mutter: „Tabak, Bier und fettes Fleisch.“

Wenn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das liest, stehen ihm gewiss die gescheitelten Haare zu Berge. Denn die deutsche Gesellschaft für Ernährung hat all das, was der Bautzenerin ihr Lebtag lang gut geschmeckt hat, auf die rote Liste gesetzt. Dort werden Alkohol und Tabak grundsätzlich geächtet. Fettes Fleisch nur dann erlaubt, wenn es mager ist.

Dass Anna Cernohorsky so alt werden konnte, liegt wahrscheinlich daran, dass ihr niemand gesagt hat, wie ungesund sie doch lebt. Als sie 1909 zur Welt kam, regierte in Deutschland noch ein Kaiser, von dem wenig Ernährungstipps überliefert sind. Und die Titanic, welche 1912 unterging, war noch nicht einmal fertig gebaut. Jedenfalls: Wer den Blick über die vergangenen 113 Jahre schweifen lässt, wird der Jubilarin nicht verübeln können, dass sie sich reichlich Nervennahrung genehmigt hat. Wir vergönnen es ihr von Herzen und senden beste Grüße in die Stadt des Senfs, den wir hiermit auch noch dazugegeben hätten. (nyf)