Die Krux mit der Weihnachtslogistik

Über die Frage, wer denn letztendlich die Geschenke bringt, ist ja schon lang und breit debattiert worden. Bei den einen ist’s das Christkind, bei den anderen der Weihnachtsmann. An sich egal, Hauptsache reichlich und viel sollen sie bringen, die geschätzten Geschenkeverteiler. Was man weiß, ist, welcher Fortbewegungsmittel sie sich bedienen. Das Christkind schwebt selig herab, wie man alljährlich in Biberach beim „Christkindle ralassa“ beobachten kann.

Der Weihnachtsmann verfügt über einen Schlitten, CO2-neutral gezogen von Rentieren. Auf dem Gefährt kann er vergleichsweise viele und große Pakete transportieren. Der sprichwörtliche Flaschenhals bei der Weihnachtslogistik ist aber der Kamin. Ist dieser zu knapp bemessen, droht trotz eingezogenem Bauch das Steckenbleiben des Weihnachtsmannes. Zu enge oder gar fehlende Kamine sind auch die Erklärung, warum Menschen mit elektrisch betriebenen Nachtspeicheröfen vom Weihnachtsmann gar nichts kriegen.

Aus auf der Hand liegenden Gründen meiden sowohl Christkind als auch Weihnachtsmann die Deutsche Bahn als Transportmittel. Zu groß die Gefahr, dass die Präsente erst zwischen Silvester und Dreikönig ihre Empfänger erreichen. Das sind Rentiere schon verlässlicher. Motorrad taugt ebenfalls nichts, wie ein Weihnachtsmann im englischen Worcester gerade feststellen musste. Der bekam für das geparkte Gefährt prompt einen Strafzettel, worüber er sich reichlich erzürnte. Wie gut hat’s da unser Christkind, das gottlob über allen Dingen schwebt. (nyf)