Die Havel: Der lange Weg zurück zum wilden Fluss

Es war einmal auf der Havel, als einem kleinen Jungen klar wurde, dass die Dinge manchmal nicht sind, wie sie scheinen. Ein Angelkahn, nur sein Großvater und er. Ein Moment glücklicher Zweisamkeit. Da erblickte der Bub Männer, schwer schuftend, die das Ufer befestigten. „Opa, nu machense die Havel kaputt!“ „Nee, die Havel nich“, entgegnete der Großvater. „Doch! Das ist doch die Havel!“ „Nee, du. Det is der Durchstich. Die Havel is det hier.“ Der Alte zeigte hinüber zur Lanke, einem unscheinbaren Seitenarm, der nicht erahnen ließ, dass er früher das Flussbett bildete. Der Kleine machte große Augen.

Der Großvater hatte den Niedergang der Havel von klein auf miterlebt. In seinem Geburtsjahr, 1904, wird die Ertüchtigung des Flusslaufs per Gesetz beschlossen. Als er sechs ist, beginnen die Bauarbeiten. Sie begleiten ihn als Kind, als Jugendlichen, im Erwachsenenalter. An jenem Tag, da er mit seinem Enkel zum Angelausflug aufbricht, ist die Havel längst – kaputt. Gezähmt, begradigt, eingedeicht der ehemals wild mäandernde Strom. Eine praktikable Wasserstraße, von der DDR als Transitroute ausgewiesen, für die Versorgungsschiffe, die West-Berlin mit der BRD verbinden. Als der Junge bemerkte, wie traurig seinen Großvater die Erinnerung an die anmutige alte Havel stimmte, wollte er ihn aufmuntern. Er fasste sich ein Herz. „Opa“, sagte der Junge, „ich mach’ das wieder gut.“

Nach dem Fall der Mauer verlor die Nabelschnur West-Berlins ihre Bedeutung. Wurden auf der Havel vor der Wende noch neun Millionen Tonnen Güter im Jahr verschifft, waren es danach 100 000 Tonnen. Man stufte die Untere Havelwasserstraße zurück. In dieser Vollbremsung des Transitverkehrs lag eine Chance. 1991 gründete sich der Förderverein Untere Havelniederung, mit dem Ziel, die Wasserstraße rückzubauen – und Naturschutzgebiete auszuweisen. War das Havelland doch Heimat von mehr als 1000 gefährdeten Tier- und Pflanzenarten.

Naturattraktionen verhelfen zum Comeback

Die Wiederentdeckung und Wiederherstellung von Naturattraktionen haben dem Landstrich in den vergangenen 30 Jahren zu einem bemerkenswerten Comeback verholfen. 1998 wurde der Naturpark Westhavelland ausgerufen, weitläufigstes Großschutzgebiet Brandenburgs. 2014 folgte die Kür zum ersten Sternenpark Deutschlands – denn nächtens offenbart sich ein von Lichtverschmutzung weitgehend ungetrübter Blick auf das Firmament. Und: Der erhoffte Wasserstraßenrückbau der Havel kam tatsächlich in die Gänge. So erfolgreich, dass daraus die größte Flussrenaturierung des Kontinents werden sollte, besucht von Expertinnen und Politikern aus aller Welt.

Nicht schlecht für eine Gegend, die davor auf nationalem Niveau eigentlich nur mit drei Dingen von sich reden machte: Mit dem finalen Flug Otto Lilienthals, jenes „ersten Fliegers der Menschheitsgeschichte“, der am 9. August 1896 auf dem Gollenberg begann und mit dem ersten tödlichen Flugzeugunglück der Menschheitsgeschichte endete. Mit dem Sternenpark, seit ein paar Jahren. Und drittens als europaweit bedeutsamer Zugvogel-Hotspot – der eine große Anziehungskraft auf Naturliebhaber ausübt. Ein beliebtes Rastgebiet für gefiederte Vielflieger liegt an der von der Havel gesetzten Westkante des Naturparks. Im Oktober, zur Rushhour des Vogelzugjahres, stehen sich am und im Gülper See Tausende Kraniche und Gänse fast gegenseitig auf den Füßen. Wegen seiner Relevanz als Vogelverkehrsknotenpunkt wurde das Flachgewässer schon 1967 unter Schutz gestellt, was es zu einem der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands macht. Seit 2010 ist der See im Besitz des Nabu.

Mit dem Fischer Netze auswerfen

Vom Südufer des Sees kann man aus drei überdachten Beobachtungspunkten auf das tierische Treiben blicken. Oder man steigt zu Wolfgang Schröder in den Kahn, frühmorgens, wenn Nebelschwaden Himmel und See miteinander verschwimmen lassen. Mit einer Handvoll Helfern fährt er regelmäßig raus, wirft seine Netze aus. Wenn es gut läuft, kehren sie ein paar Stunden später schon mal mit einer knappen Tonne Brassen, einem Zentner Karpfen und ein paar Dutzend Hechten zurück.

Schröder, Jahrgang 1966, ist Inhaber einer Fischerei, Gründungsjahr 1898, die er, der Familientradition folgend, in vierter Generation weiterführt. „Wir hatten Glück in der DDR“, erzählt Schröder. „Wir besaßen Fischereirechte. Und nicht Grund und Boden. Der wäre weg gewesen.“

Die DDR kam und ging. Die Herausforderungen für die Fischerei wandelten sich mit den Zeiten. Die heutigen Hauptprobleme, der Ausbau der Flüsse und der Klimawandel, haben die Unterwasserwelt gehörig durcheinandergewirbelt. Hechte gehen Schröder immer seltener ins Netz. Lachse und Stinte, früher in der Havel heimisch: verschwunden. Brassen, die neuen Lokalmatadore, gelten eigentlich als Beifang.

Schröder war nach der Wende einer der ersten, die sich im Förderverein Untere Havelniederung für die Renaturierung des Flusses einsetzten. Ein Einsatz, der mehr als zwei Jahrzehnte Geduld erforderte – fast so lange, wie die Berliner Mauer stand. Erst 2015 begannen die ersten Rückbaumaßnahmen. Seitdem werden auf rund 90 Havelkilometern Deiche und Uferbefestigungen entfernt, Flutrinnen geöffnet, Altarme angeschlossen. Zur neuen Freiheit des Flusses zählt, dass er sich wieder in mehreren Betten bewegen darf. Aus der Utopie der Wendezeit wurde ein real existierendes, vom Nabu-Bundesverband koordiniertes und großteils vom Bund sowie den Ländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt finanziertes 40-Millionen-Euro-Projekt.

Die Renaturierung – ein Herzensprojekt

Zu verdanken ist dies vor allem einem Freund Schröders: Rocco Buchta, promovierter Wasserbauingenieur, passionierter SPD-Kommunalpolitiker. Er war zunächst Vorsitzender des Fördervereins, ab 1998 dann Leiter des Naturparks Westhavelland, der auf Initiative des Vereins entstanden war. Später ließ er sich beurlauben, um sich voll und ganz der Renaturierung der Havel widmen zu können. Wenn Buchta – freundliches Lächeln, Brille, die Frisur windschnittig wie der Gollenberg zu Lilienthals Zeiten – mit Landkarten hantiert und aus dem Stegreif über „Auenwaldinitialisierung“, „unterlassene Unterhaltung“ und „Deckwerkrückbaustrecken“ doziert, akkurat verteilt auf 15 „Maßnahmenkomplexe“ von Havelsee bis hinter Havelberg, dann lässt sich erahnen, woher er die Energie für dieses Langzeitprojekt nimmt, das ihm zum Lebenswerk geworden ist. Wirklich verstehen, wirklich fühlen, was die Havelrenaturierung bedeutet: Das kann man nur auf dem Fluss.

Also los. Ein Gänseschnattern, der Soundtrack des Havelland-Herbstes, begleitet Rocco Buchta, als er eines der Boote der Fischerei Schröder losmacht. Dort, am westlichen Ende des Gülper Sees, wo der Rhin in die Havel mündet, startet die Fahrt nach Havelberg und zurück, die drei Stunden dauert. Schon nach wenigen Minuten beginnt Rocco Buchtas Renaturierungsmaßnahmenvortrag. „Hier wird ein Altarm wieder angeschlossen. Ab hier ist es nämlich keine Havel, sondern ein Stück künstlich gebauter Kanal, ’ne Begradigung.“ Ein Stückchen weiter: „Da ist das Deckwerk weggenommen worden. Die Steine.“ Viel weiter: Buhnen, vom Land abgetrennt und so zu Kiesinseln im Fluss geworden. „Wird von sehr vielen Tieren angenommen. Und im Sommer kommen auch gerne Badegäste.“ Hier, bei Stromkilometer 137, hat die Havel schon wieder viel von einem echten, wilden Fluss.

Ein verwegener Traum wird langsam wahr

1991 erschien dies alles noch wie ein ferner, verwegener Traum. Seit der Zeit, drei Jahrzehnte schon, sei er mit Wolfgang Schröder befreundet. Auch in diesem Fall waren es Tiere, die die Freundschaftsbande knüpften – allerdings keine Schleiereulen. „Was uns zusammengebracht hat, waren die Fische.“ Die Liebe zu den Fischen, das sei etwas, das sein Großvater ihm mitgegeben habe, erzählt Buchta. Ein begeisterter Angler sei der gewesen. „Ihm ging’s aber nicht darum, dass er Fische fängt. Ihm ging’s darum, dass er draußen ist.“ Auf eine dieser Ausfahrten mit dem Angelkahn nahm er seinen Enkel mit. Es war ein glücklicher Moment. Da erblickte der kleine Rocco Männer, schwer schuftend, die das Ufer befestigten. „Und da sach ich: Opa, nu machense die Havel kaputt!“

Sternenpark

Der Naturpark Westhavelland wurde 2014 zum ersten Sternenpark Deutschlands ernannt, denn hier ist es dunkel wie sonst selten. Im Naturparkzentrum halten mehrmals im Jahr kundige Hobbyastronomen wie Thomas Becker – der als Straßenbeleuchtungsberater auch zur Dunkelheit des Sternenparks beiträgt – Vorträge über die unendlichen Weiten des Weltalls. Informationen: www.sternenpark-westhavelland.de