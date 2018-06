„Die Guillotine“ für 1,75 Millionen Euro verkauft

Berlin (dpa) - Das Kunstwerk „Die Guillotine“, mit dem möglicherweise ein Schaf getötet werden sollte, ist für 1,75 Millionen Euro an einen privaten Sammler in den USA verkauft worden.

Das teilte die Künstleragentur The Coup am Freitag in Berlin mit. Das Schicksal des Schafes „Norbert“ ist derweil weiter offen - in einer Internetabstimmung sprachen sich bisher etwa 45 Prozent von rund 2,6 Millionen Abstimmenden für eine Hinrichtung aus, 55 Prozent dagegen.

Die Aktion ist ein umstrittenes Experiment von zwei Meisterschülern der Berliner Universität der Künste. Iman Rezai und Rouven Materne stellen seit Wochen im Internet die Frage, ob das Schaf „Norbert“ mit ihrem originalgetreuen Nachbau einer Guillotine getötet werden soll oder nicht. Das Experiment soll die Demokratie darstellen. Die Abstimmung läuft noch bis zum 17. Mai.

Die Aktion hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Dadurch hätten die Künstler mehrere Angebote zum Kauf des Kunstwerks bekommen, sagte Projektsprecherin Melanie Marten von The Coup. Wo sich „Die Guillotine“ derzeit befindet, wollen die Künstler ihren Angaben zufolge nicht sagen. Zum Ende der Abstimmung sollen weitere Einzelheiten mitgeteilt werden.

