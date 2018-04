Die Gewinnzahlen vom Samstag, 07. April

Von Schwäbische Zeitung

Erhebliche Verletzungen erlitt ein 58 Jahre alter Gast des Tuttlinger Freizeitbades TuWass, als er von vier Jugendlichen abgepasst und niedergeschlagen wurde.

Der Vorfall habe sich am Freitagabend gegen 21.45 Uhr vor dem Haupteingang des Bades ereignet, teilte die Polizei am Samstag mit. Die vier Täter hätten den 58-Jährigen abgepasst, ihn zusammengeschlagen und schließlich auf den am Boden Liegenden eingetreten. Die Jugendlichen ließen laut Polizei erst von dem Mann ab, als sich Unbeteiligte mit Fahrzeugen dem TuWass näherten.