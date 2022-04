Die Geheimnisse der Greise von Okinawa

Wenn Zenpo Shimabukuro sich bewegt, sieht es aus, als würde er über den glänzenden Fußboden tanzen. Er spiegelt sich in der Wand seines Karate-Studios, Dojo genannt. Doch sein konzentrierter Blick geht nach innen. Er tritt mit seinem Fuß nach vorn, dreht sich, mit der Hand zerschneidet er die Luft, ein Shuto-Uchi – ein Schwerthandschlag. In jeder seiner Bewegungen bündelt er seine ganze Kraft und Energie. Wer seine Seele ordnen möchte, muss zuerst Körper und Atmung verbinden. So lautet sein Lebensprinzip. „Mein Geist ist heute jung und klar. Nur meine Knochen lassen mich spüren, dass sie 77 Jahre alt sind“, sagt er. In seinem Shorin-ryu Seibukan, seiner „Schule der heiligen Kunst“, haben sich an diesem Abend Kinder und Erwachsene zum Trainieren versammelt, Anfänger, deren Suche erst begonnen hat und Erfahrene, die seit Jahrzehnten lernen.

Okinawa, eine Inselkette am südlichsten Ende des japanischen Archipels, gilt als die Wiege von Karate. Neun Jahre alt war Zenpo Shimabukuro, als er mit Karate begann. Wie früher sein Vater widmet er sein Leben der Kampfkunst. Stufe um Stufe entwickelte er sich, bis zu einem der höchsten Meistergrade. Er ist einer der wenigen der 10. Dan Hanshi, ein Ehrentitel für vorbildliche Gelehrte. „Karate verändert alles“, sagt er nach der Unterrichtsstunde. „Es verändert dich.“ Karate ist Shimabukuros Grund, am Morgen aufzustehen, sein Antrieb, sein persönliches Ikigai.

Der Schlüssel: ein Sinn und eine Aufgabe

Iki steht für das Leben, gai für den Sinn, den Wert, was Menschen antreibt und Freude bereitet. Ikigai ist eine Lebensphilosophie, längst von Japan aus in die Welt getragen, verbreitet auf Glücksseminaren oder in Selbsthilferatgebern. Die Kernelemente: klein anfangen und demütig bleiben. Loslassen lernen, alte Vorstellungen, Glaubenssätze. Sich selbst nicht allzu wichtig nehmen. In Harmonie mit anderen leben. Die Freude an den kleinen Dingen entdecken und sich in Dankbarkeit üben. Im Hier und Jetzt sein.

Vielleicht fällt all das auf einer Insel leichter. „Auf dem Festland sind alle getrieben und viel gestresster“, sagt Zenpo Shimabukuro. „Wir hier leben viel entspannter und gelassener.“ Aus seiner Sicht ist genau diese Einstellung zum Leben einer der Gründe, warum so viele Menschen auf Okinawa bis ins hohe Alter fit und zufrieden bleiben. Denn Fakt ist: Von den 1,3 Millionen Bewohnern Okinawas sind mehr als 900 hundert Jahre und älter.

Okinawa zählt zu den „Blauen Zonen“, jenen fünf Regionen der Welt, in denen Menschen viel länger als der Durchschnitt leben: Auch Ikaria in Griechenland, Sardinien in Italien, die Nicoya-Halbinsel in Costa Rica und die Stadt Loma Lina in Kalifornien gehören dazu. Okinawa ist ein Paradies für Altersforscher, die das Phänomen der Langlebigkeit ergründen wollen. Wissenschaftler, Journalisten, Touristen machen sich auf die Suche nach den Geheimnissen der Greisen.

In der „Blauen Zone“ werden viele sehr alt

Fern vom Karate-Dojo, das in der Stadt Chatan im Westen liegt, im grünen Norden der Hauptinsel, ist die Luft feuchtwarm und schmeckt nach Salz. Der Strand des kleinen Küstendorfs Ogimi ist weiß, türkis glitzert der Pazifik. Die rund 3000 Einwohner von Ogimi leben verstreut in kleinen Tälern, zehn von ihnen haben die 100 überschritten. Stolz schmücken sich die Bewohner mit dem Titel: „Dorf mit der höchsten Lebenserwartung Japans.“ Das Sprichwort der Greise: „Mit 70 bist du ein Kind, mit 80 ein Jugendlicher, und mit 90, wenn dich deine Ahnen in den Himmel rufen, bitte sie zu warten, bis du 100 bist. Dann könntest du drüber nachdenken.“ So wurde es in einen Gedenkstein gemeißelt, neben einem plätschernden Wasserfall am Ortseingang.

Nicht weit davon entfernt sitzt Morio Taira mit seinen Enkeln und Urenkeln am Tisch. Sein Ikigai ist die Familie, das tägliche Fischen, mit seinen Freunden Go spielen, eine Art Schach. Turngruppen, Dorffeste, Traditionen wie das jährliche Drachenbootrennen – solche Rituale gehören zum Alltag auf Ogimi. Der Terminkalender von Morio Taira ist voll. Und mit 86 zählt er im Dorf schließlich noch zu den Jungspunden. Sein Haar ist weiß, sein Gesicht nahezu faltenfrei. „Wir werden nicht nur alt, wir sind dabei auch gesund und glücklich.“

Ein paar Straßen weiter lebt Haru Miyagi. Ihr Ikigai heißt: „Immer aktiv bleiben, nicht zu viel ruhen.“ Haru Miyagi kann sich nicht mehr so gut bücken, es zwickt in den Knien. Sie ignoriert es. Sie hat einen Rollator vor der Haustür stehen, doch meidet ihn, wann immer es geht – auch mit 102 Jahren. „Wir waren ein armes Dorf von Fischern und Landwirten. Die Leute hatten nicht viel“, sagt sie. „Ich glaube, darum sind wir so stark.“ Wenn man ihr glauben will, halten Verzicht und Entsagung jung, nicht der Überfluss. Ihre Familie, die auf dem Festland lebt, sieht die Greisin nur selten. Ohne ihre Kinder, die wegen der Ausbildung und der Arbeit fortgehen, leben die meisten Alten im Dorf Ogimi allein. Einsam fühlt sich Haru dennoch nicht. „Ich habe meine Nachbarn, meine Freunde.“ Die wichtigsten Bezugspersonen sind die „Moai“, die lebenslangen Freunde, eine Gruppe von Menschen, die sich unterstützen, sich regelmäßig treffen. Sie altern zusammen.

Gute Gene und gute Freunde

Gute Gene, das tropische Klima, ein aktiver Lebensstil, das enge soziale Netzwerk, all das sind Gründe für das lange Leben der Greise von Okinawa. 1976 hatte der Kardiologe und Gerontologe Makoto Suziki, selbst mittlerweile 86 Jahre alt und emeritiert, die weltweit längste Studie über das Leben der Hundertjährigen auf Okinawa begonnen. Über Jahrzehnte hinweg untersuchten sein Team und er mehr als tausend Hundertjährige. Sie fanden: kaum Schlaganfälle, kaum Herzkrankheiten, kaum Fälle von Demenz. Auch das Risiko an Krebs und Diabetes zu erkranken, war bei den Menschen, die die traditionelle Lebensweise pflegen, deutlich geringer als in westlichen Industrienationen. Einer der Schlüssel: die Ernährung. „Nuchi gusui“, lass Nahrung deine Medizin sein, heißt es auf Okinawa.

Wer in Ogimi am Strand entlang spaziert, stößt nicht nur auf Fischer und Taucher. Das Meer ist der Garten des Dorfes. Die Hälfte der Einwohner des Dorfes lebt von der Fischerei – oder der Landwirtschaft. An fast jedem der kleinen Häuser in Ogimi gibt es Gemüsebeete und wachsen Obstbäume. So auch bei der 74-jährigen Emiko Kinjo, sie baut in ihrem Garten die Bittergurke Goya an. Das warzig-picklige Gewächs ist das Wahrzeichen der Insel geworden. Und Emiko Kinjo ist so etwas wie die Botschafterin der Küche Okinawas. Die zierliche Köchin wirkt viel jünger, ihr Gesicht ist glatt, das pechschwarze Haar hat sie zurückgebunden.

Emiko Kinjo hat über Jahre die Geheimnisse der Alten gesammelt, der Obaa, wie sie die Großmütter Okinawas nennen. Sie besuchte die Hundertjährigen in ihren Gärten, blickte in ihre Kochtöpfe und hat aus den Rezepten ihres Lebens Menüs der Langlebigkeit kreiert. Den Schatz, den sie sammelte, will sie für die kommenden Generationen erhalten. Regel Nummer 1: Langsam kochen, Regel Nummer 2: „Hara hachi bu!“ Nie zu viel essen, aufhören, wenn der Magen zu achtzig Prozent gefüllt ist.

Essen als Medizin – der Rat der Alten geht verloren

Vor fast dreißig Jahren hat sie ihr eigenes kleines Restaurant eröffnet: Was hier auf den Teller oder in die Bento-Box kommt, ist ein Querschnitt des okinawischen „Superfood“. Seetang und Meeresalgen stehen auf dem Speiseplan, Tofu, lila Süßkartoffeln, Shikuwasa, eine einheimische Zitrusfrucht, die vor Vitamin C nur so strotzen soll. Viele der Spezialitäten Okinawas erfordern Zeit, Schweinefleisch bleibt so lange im Sud, bis es so zart ist, dass es auf der Zunge zerfällt. Essen ist für Emiko Kinjo „natürliche Medizin“. Die Nahrung sollte, so die Köchin, die Kraft der Erde und des Meeres in sich haben.

Doch was im Norden Okinawas, in Dörfern wie Ogimi noch gelten mag, ist in den Städten längst Geschichte. „Kaum einer auf Okinawa ernährt sich heute noch so wie die Großeltern“, sagt der Karateka Zenpo Shimabukuro. Auch er selbst esse am liebsten Roastbeef, lächelt er. Dass einer seiner vier Enkel Karate für Basketball aufgegeben hat, akzeptiert er. Mehr Sorge bereiten ihm die Filialen von KFC, McDonalds und der Eiscreme-Kette Blue Seal an jeder Ecke. Nach dem Zweiten Weltkrieg besetzten die Amerikaner Okinawa, Schauplatz der letzten großen Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Die Inselgruppe ist für sie bis heute der wichtigste Militärstützpunkt im pazifisch-asiatischen Raum. Und der Fleck Japans, wo Burger, Pommes und Co. zuerst Einzug hielten.

Das Problem mit dem Übergewicht

Inzwischen wurde Okinawa als Ort mit der höchsten Lebenserwartung von anderen überholt. Zuletzt lagen Okinawas Frauen mit einer Lebenserwartung von 87,4 Jahren nur noch auf dem siebten Platz, die Männer mit 80,2 Jahren sogar nur auf Platz 36 von 47. Die Hundertjährigen sterben aus. Überall im ganzen Land steigt derweil seit Jahren die Lebenserwartung. Nirgendwo auf der Welt gibt es prozentual mehr Uralte als in Japan. Mittlerweile leben dort knapp 70 000 Menschen im Alter von mindestens hundert Jahren. Die Menschen aus Okinawa führen mittlerweile eine andere Rangliste an: Spitzenreiter in Übergewicht. Vor allem mehr Fettiges, industriell verarbeitete Lebensmittel, haben den Speiseplan erweitert. Die Superalten bleiben superfit. In der Altersgruppe zwischen 20 und 60 hingegen sind die Menschen Untersuchungen zufolge dicker und kränker als im übrigen Japan. Die Jungen übernehmen längst nicht mehr die Lebensgewohnheiten der aktiven Alten. So leben die über 60-Jährigen auf Okinawa gesünder als die Jüngeren, die am Computer und im Auto sitzen.

Die Regionalregierung von Okinawa, die sich gern weiterhin mit dem Titel der „Insel der Hundertjährigen“ schmücken will, kämpft gegen den Abwärtstrend an. Es gibt Kochschulen, die die okinawische Küche fördern sollen, Aufklärung im Unterricht, auf Blogs werden die Rezepte geteilt, es gibt Bewegungsprogramme für Senioren. Zenpo Shimabukuro braucht das nicht. Die mentale Stärke ist für ihn entscheidend. „Ich habe viele Karate-Lehrer gesehen, alte Meister. Einer starb vor nicht allzu langer Zeit, mit 93. Viele sind bis zuletzt aktiv, trainieren hart.“ Sein Traum ist es, gesund zu leben, lang und erfüllt. Mindestens hundert wolle er werden. Ein Wort für Ruhestand kennt er nicht, wie die meisten der Menschen auf Okinawa. „Ein Karateka kann nicht in Rente gehen.“