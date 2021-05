Die Farben des Schlafzimmers

Der sicherste Ort der Welt, das weiß man schon von kurzen Kindesbeinen an, ist freilich das gemütliche Bett. Wenn draußen der Mai recht zickig ist und so tut, als sei er ein später November, zieht man sich einfach die Daunendecke über den Kopf und macht sich warme Gedanken. Idealerweise mit einem oder einer Bettgenossin, die den sichersten Ort der Welt mit einem teilt. Weil geteilte Sicherheit ist doppelte Sicherheit. Wer nicht aufsteht, dem kann der ganze komplizierte Ärger, der das Leben bisweilen bedeutet, nichts anhaben.

Im Magazin der Kölner Möbelmesse Imm Cologne steht zu lesen, was sonst noch so in Bettangelegenheiten wichtig ist. Zu den Moden des Jahres 2021 gehört demnach eine neue Farbenlehre für den „Trendraum Schlafzimmer“. Gänzlich out ist Raufaser in Weiß. Neben erdigen Grün- und Rottönen dürfe man in der aktuellen Saison durchaus etwas mutiger werden und zu einem warmen Orange oder gar zu Gelb greifen. Darüber hinaus bleibe Blau der Klassiker in all seinen Schattierungen „von Nacht- über Graublau bis zu kühleren Petrol-Varianten“.

Dass die Wandbemalung von Schlafzimmern einem saisonalen Wechsel unterliegen könnte, ist uns neu. Es scheint aber widersinnig, tendenziell öfter die Tapeten als die Laken zu tauschen. Warum die Farbe überhaupt so eine große Rolle spielt, erschließt sich für Freunde des sichersten Ortes der Welt sowieso nicht. Denn wer sich eh die Decke über den Kopf zieht, dem kann es egal sein, ob die Wände grün, rot, orange, gelb oder petroliumtaubenblau schimmern. (nyf)