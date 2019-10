Die Füchsin - schön und tot

Von Deutsche Presse-Agentur und Christiane Bosch

Zehn Jahre lang begeisterte das Musical „Ich war noch niemals in New York“ mit Liedern von Udo Jürgens in Hamburg und auf Stationen durch Deutschland, die Schweiz und Japan Millionen Besucher. Nun kommt eine Filmversion davon ins Kino. Es funkelt, es glitzert, es sprudelt über vor guter Laune. Das Udo-Jürgens-Musical „Ich war noch niemals in New York“ hat es auf die große Leinwand geschafft mit mitreißenden Darbietungen, Delfinen und Sinn für Romantik.