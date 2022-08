Die Esel sollen nicht sterben

Emsige Hufe klackern auf Steinplatten, warmer Wind streicht durch Steineichen und Kiefern. Zwei Esel laufen in Serpentinen einen Berg hinauf, Höhenmeter um Höhenmeter. Stute Tita und Hengst Damià marschieren zur Burg Castell d’Alaró. Sie liegt in der Mitte der spanischen Insel Mallorca. Die Esel transportieren nicht etwa Urlauber auf ihren Rücken, sondern tragen zwei mit Bändern festgezurrte weiße Boxen an ihren Seiten. Darin befinden sich je 30 Kilo Lebensmittel: Olivengläser, Kuchenschachteln, Orangen, Nudeln, Cola, Stroh für die Tiere selbst.

Das alles muss hoch auf 825 Meter. Dort übernachten Gäste in einer Herberge und freuen sich auf Paella. Das Castell d’Alaró ist eine Felsenburg im Tramuntana-Gebirge. Bereis um das Jahr 900 wurde sie gebaut und war umkämpft von Arabern und Katalanen, heute ist sie Ausflugsziel. Von hier aus blicken Wanderer bis zur Kathedrale von Palma und auf den höchsten Berg der Insel, den Puig Major, knapp 1500 Meter hoch. Nur zu Fuß ist die Burg zu erreichen, über Steintreppen und durch Torbogen.

Es gibt nur noch wenige Tiere auf den Inseln

Das Castell d’Alaró ist die Heimat der Esel Damià und Tita, beide sind 15 Jahre alt. Sie leben hier das ganze Jahr über. Damià gehört der einheimischen Rasse „Ase Balear“ an. Auf den Balearen leben 323 Tiere dieser Art, 80 Hengste und 243 Stuten, die Rasse ist vom Aussterben bedroht. Bauern benutzen heute Traktoren und sind nicht mehr so stark wie früher auf Esel und Pferde angewiesen. 7200 Esel der Ase Balear wären insgesamt notwendig, damit die Rasse nicht als gefährdet gilt. Zudem müsste die Zahl der Hengste mindestens dreistellig sein. Die letzten dieser Esel verteilen sich auf Mallorca und Menorca, auf Ibiza sowie Formentera gibt es keine reinrassigen Tiere.

172 Eselrassen gibt es nach Angaben der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen weltweit, viele Tiere stammen aus Südeuropa, aus Frankreich, Spanien, Italien. 42 Rassen sind vom Aussterben bedroht. Auf den Balearen zählen Züchter und Landesregierung die Tiere zum Kulturgut, sie haben „einen hohen Wert für das Ökosystem“. In der Tat sind die Tiere kleine Stars auf den Inseln: Sie zieren Postkarten und Kühlschrank-Magnete, sie stehen für das authentische Mallorca. Privatleute bieten Wanderungen mit ihnen an – nicht zum Reiten, sondern um sie an der Leine zu führen. Früher zogen die Esel auf den Balearen Pflüge über Felder und drehten Olivenölmühlen. Heute stehen sie hauptsächlich auf Fincas und fressen Sträucher weg. „Limpiar“, saubermachen, nennen sie das auf Mallorca. Die Tiere sind ökologische Rasenmäher – und mindern die Waldbrandgefahr. Das Castell d’Alaró hingegen ist einer der wenigen Orte auf der Insel, an dem Esel noch tun, was sie immer getan haben: Lasten tragen.

Früher waren sie begehrte Arbeitstiere

Tita und Damià kommen der Burg jetzt immer näher, die Vegetation wird karger. Die Sonne steht um 11 Uhr schon hoch am Himmel, mit jeder Kurve blickt man weiter in die Ferne, erspäht das Meer. Die Esel haben den Kopf gesenkt, spitzen aber immer wieder die Ohren, um den Anweisungen ihres Führers zu lauschen. Natxo Bou, 56, trägt Trekkingschuhe, Funktionshose und einen Rucksack. Er hat Tita an der Leine, Damià trottet nach. Das hat einen Grund: Immer wieder bleibt die Stute stehen, scheut sich weiterzulaufen. „Venga Tita, va“, ruft Bou dann und zieht an der Leine. Am Rand der Steinpiste finden die Tiere auch noch die ein oder andere Pflanze. Das verzögert den Trip ebenfalls, zwei Stunden dauert er eigentlich. Drei- bis viermal pro Woche trotten Tita und Damià zunächst hinunter zur Aufladestation am Parkplatz Pla des Pouet hinab, ehe es wieder hinauf zur Burg geht.

Die Tiere der „Ase Balear“ wurden weit vor der Industrialisierung genutzt, um Maultiere zu züchten, also eine Kreuzung aus Pferd und Esel. Sie wurden dafür bis in den Vereinigten Staaten exportiert. Die Tiere sollten vor allem leistungsfähig sein, Reinrassigkeit stand dem nach. Vielleicht auch deshalb ist „Ase Balear“ erst seit 1990 offiziell mit seinen Merkmalen registriert. Der Kopf der Tiere ist lang, die Stirn breit, die Ohren sind groß und agil. Die Esel haben weißes Fell an Schnauze, Nüstern, Bauch und Augen. Das restliche Fell ist schwarzbraun, die Esel werden mindestens 1,25 Meter groß und können 30 Jahre alt werden. Man streichelt sie am besten am Hintern.

Was Züchter Francisco Segura unternimmt

Einer, der diese Merkmale aufzählen kann wie ein Fußballtrainer die Namen seiner Spieler, heißt Francisco Segura. Er ist 58 Jahre alt und Mallorquiner. Mit 27 Jahren legte er sich seinen ersten Esel zu, heute hat er 14 Tiere. Allein dieses Jahr sind drei hinzugekommen. Segura arbeitet als Landwirt und steht der Züchtervereinigung von „Ase Balear“ vor, der 100 Mitglieder umfassenden „Associació de Criadors“. Er hat schulterlanges schwarzes Haar, einen weißen Bart und häufig eine Zigarette im Mund. Als er über eine Weide bei S’Esgleieta läuft, zehn Kilometer von Palmas Stadtzentrum entfernt, trotten ihm vier seiner Esel – Juaneta, Barrera, Llum, Sardinera – nach, spitzen die Ohren und schmiegen sich immer wieder mit ihrer Schnauze an den Bauch ihres Besitzers.

Segura sagt: „Die Rasse Ase Balear gehört zu unserem Leben.“ Ihm ist es wichtig, die Samenbank der Rasse zu erweitern – was mitunter viel Geduld erfordert. Einmal im Jahr versucht er, Spermien eines Eselhengstes einzufrieren. Dabei wird das Tier mit einer Stute auf eine Weide gelassen und man schaut, „ob es Lust hat“. Besteigt der Hengst – eventuell erst nach mehreren Stunden – die Stute, nimmt Segura den Penis und steckt ihn in eine künstliche Vagina. Im besten Fall treten Spermien aus. Ein normaler Vorgang, aber auch ein bisschen „curioso“, eigentümlich sei das.

Was die Behörden zum Schutz der Tiere tun

Einen Esel zu halten koste zwischen 100 und 150 Euro monatlich, sagt Segura. Er kann zwischen 160 und 170 Euro jährlich pro Tier an Subvention erhalten. Vorausgesetzt, der Esel ist im genealogischen Buch eingetragen. Dafür zuständig ist das Landwirtschaftsministerium, das den offiziellen Auftrag zum Schutz der Tiere hat. Georgina Brunet, 42, kümmert sich dort um 15 einheimische Rassen, darunter das schwarze mallorquinische Schwein, das ibizenkische Schaf, das menorquinische Pferd. Alle vom Aussterben bedroht. In Bezug auf „Ase Balear“ erläutert Brunet, was ihre Abteilung tut: Jeden Eselzüchter einmal im Jahr besuchen, dabei die Lebensverhältnisse bewerten und einordnen, ob die Tiere zur Reproduktion genutzt werden können. Das seien Anforderungen der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, kurz Fao, um vom Aussterben bedrohte Rassen zu schützen.

Hilfe von deutschen Tierfreunden

Hilfe zum Schutz von „Ase Balear“ kommt nun auch aus Deutschland. Harry Beierer, 65, ist selbsterklärter Esel-Fan aus Rödermark bei Frankfurt. Er und seine Frau tragen T-Shirts mit der Aufschrift: „Mir reicht’s! Ich gehe zu meinen Eseln.“ Die Beierers, die zwar selbst nur Koikarpfen, vier Wasserschildkröten und eine Katze besitzen, fliegen dreibis fünfmal im Jahr nach Mallorca. Immer wenn sie auf der Insel Esel sehen, halten sie an, „um die Tiere näher zu betrachten“ und sie mit einer Möhre zu füttern. Aus dem „Mallorca Magazin“ erfuhr Beierer Anfang des Jahres, dass es nicht gut um die Balearen-Esel steht. Er, Steuerberater von Beruf, ist gerade dabei, die gemeinnützige Unternehmergesellschaft „Ase Balear“ zu gründen. Zweck ist der Erhalt der Rasse. Beierer und seine Frau stellen das Projekt derzeit Interessierten vor, sammeln erste Geldspenden und wollen sie auf Mallorca Züchtern übergeben. Es soll eine Homepage, Esel-Patenschaften sowie Infostände auf den Märkten auf der Insel geben.

Natxo Bou, der Eselführer vom Castell d’Alaró, weiß, dass er mit Damià ein seltenes Tier beherbergt. Inspektoren des Ministeriums haben schon nachgeschaut, ob es gesund und gut aufgehoben ist. Alles in Ordnung. Damià dürfte noch 15 Jahre vor sich haben. Den Aufstieg zusammen mit Tita, die nicht reinrassig ist, hat er gleich geschafft. Der Blick geht bei blauem Himmel bis zur Bucht von Palma. Bou bindet die Esel an, lädt die Lebensmittel ab, Wanderer machen Fotos von den Tieren. Dann ab ins Gehege, Tor zu. An dem hängt ein Schild mit der Aufschrift: „Peligro“, Gefahr. Daneben ist ein Eselkopf mit Zähnen zu sehen. Ein Scherz? Nein. Wenn zu viele Ausflügler die Tiere streicheln, kann das nerven – und die Esel schnappen zu.