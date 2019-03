Die „Eisendame“ wird 130 Jahre

Was fällt einem beim Stichwort Paris ein? Klar, der Eiffelturm. Das Riesenskelett überragt mit ihren 325 Metern die Stadt. Rund sieben Millionen Touristen stehen jedes Jahr an, um zu Fuß oder in einem der Aufzüge entlang der imposanten Eisenkonstruktion wie Insekten in die Höhe zu klettern.

Wer den Eiffelturm besichtigen will, muss viel Zeit mitbringen. Denn seit 2017 schützen drei Meter hohe durchsichtige Spezialwände die Attraktion vor Anschlägen. Selbst wer nur einmal unten durch laufen will, muss sich ähnlich streng wie am Flughafen kontrollieren lassen. Die Besucher stören die Sicherheitsmaßnahmen nicht. Für sie überwiegt die Bedeutung des Eisenturms, der das meist besuchte kostenpflichtige Denkmal der Welt ist. „Frankreich, Paris, Liebe“ verbinde sie mit „la Tour Eiffel“, sagt eine Französin, die aus dem Pariser Umland gekommen ist, um ihrer vierjährigen Tochter das Monument zu zeigen. Der Eiffelturm ist ein Stück Kulturerbe, das fast jede französische Familie an ihre Kinder weitergibt.

Dabei war das Bauwerk bei seiner Entstehung hoch umstritten. Der Bauunternehmer Gustave Eiffel hatte sich mit seinem Modell eines Turms auf vier Säulen in einem Ideenwettbewerb zur Weltausstellung 1889 gegen mehr als 100 Konkurrenten durchgesetzt. „Die Stützen scheinen aus dem Boden hervorzuquellen und in gewisser Weise vom Wind geformt zu sein, bevor sie an der Spitze zusammenlaufen“, beschrieb Eiffel seine Konstruktion, deren Widerstandsfähigkeit gegen Stürme er genau berechnet hatte. Der Bau begann am 1. Juli 1887 und wurde in der Rekordzeit von 21 Monaten vollendet. Bis zu 300 Arbeiter montierten vor Ort die 18 000 Teile des Eisengiganten zusammen, die aus Eiffels Fabrik in Levallois-Perret stammten. 2,5 Millionen Eisennieten, 7300 Tonnen Eisen und 60 Tonnen Farbe stecken in dem Meisterwerk der Ingenieurskunst, das am 31. März 1889 eingeweiht wurde und Eiffel die Mitgliedschaft in der Ehrenlegion einbrachte – verliehen auf der obersten Plattform des Turms.

„Profil eines Fabrikschornsteins“

Die Begeisterung der Pariser hielt sich am Anfang allerdings in Grenzen. Mehrere Künstler, darunter Charles Gounod, Guy de Maupassant und Alexandre Dumas, veröffentlichten in der Zeitung „Le Temps“ einen Protestbrief „gegen den Turm von Herrn Eiffel“. Besonders hart war Maupassant in seiner Kritik: „Diese hohe und magere Pyramide aus Eisenleitern, ein unschönes und riesiges Skelett, dessen Sockel aussieht, als könnte er ein wunderbares Monument tragen und der in einem lächerlichen und dünnen Profil eines Fabrikschornsteins endet“, schrieb er.

Doch das Publikum eroberte den damals höchsten Turm der Welt trotz seiner ungewöhnlichen Silhouette: zwei Millionen Besucher verzeichnete die „Eisendame“ während der Weltausstellung. In der ersten Woche, als die Aufzüge noch nicht funktionierten, stiegen rund 30 000 Pariser die 1710 Stufen zu Fuß bis zu Spitze hinauf. Der Plan, das Monument 20 Jahre nach der Weltausstellung wieder abzureißen, wurde ein ums andere Mal verschoben und später ganz zu den Akten gelegt.

Zum Glück für all die Millionen Besucher, die seither von einer der drei Etagen die Aussicht auf die Stadt der Liebe genossen. Darunter von Anfang an viel Prominenz wie Mahatma Gandhi, der Schah von Persien, der japanische Kaiser Hirohito, König Edward von England und US-Präsident Dwight D. Eisenhower. Zuletzt machte das Bauwerk am 13. Juli 2017 Schlagzeilen, als US-Präsident Donald Trump zusammen mit seiner Frau und dem Ehepaar Macron im Sternerestaurant Jules Verne dinierten. Noch Monate später schwärmte der US-Präsident von dem „great evening“, dem großen Abend, in 125 Metern Höhe.

Dass ein so weit sichtbares Bauwerk sich nachts für raffinierte Lichteffekte anbietet, hatten die Baumeister sofort erkannt. Schon zur Eröffnung leuchtete die Attraktion deshalb aus 10 000 Gasdüsen. Von 1925 an nutzte der Autobauer Citroën das Bauwerk für seine Leuchtreklame, die den Namen des Unternehmens durch 250 000 bunte Lampen 40 Kilometer weit sichtbar machte.

Eine dauerhafte Beleuchtung ganz ohne Werbung gibt es erst, seit die Stadt Paris zur Jahrtausendwende am Eiffelturm ein riesiges Feuerwerk veranstaltete und dabei ihr bekanntestes Monument zum ersten Mal glitzern ließ. Der Erfolg des Spektakels war so groß, dass der Eiffelturm sein Glitzerkleid behalten durfte und seither nachts zu jeder vollen Stunde fünf Minuten lang Paris verzaubert.