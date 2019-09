„Die Chefin“ lässt alle hinter sich

Der plötzliche Abgang des beliebten ZF-Standortleiters Dirk Hanenberg sorgt im Unternehmen weiter für Diskussionen und Unruhe. Am Freitag hat sich der Betriebsrat in der Sache intern zu Wort gemeldet und vor einer „Kultur von Angst, Schweigen und Abnicken“ gewarnt, die in „krassem Kontrast“ zur alten ZF-Kultur stehe.

Stets die Meinung vertreten Hanenberg, seit 1991 im Konzern und zuletzt Produktionsleiter der Nutzfahrzeug-Division und Standortleiter für den Produktionsbereich N in Friedrichshafen, war zum 1.