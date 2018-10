Die „Bolizei“ ist auf der Schwäbischen Alb im Einsatz

Von Schwäbische Zeitung

Dieter Bohlen, Xavier Naidoo und Pietro Lombardi casten noch bis Samstag für DSDS am Bodensee. Was ihnen nach Feierabend passiert, scheint die Promis allerdings zu verblüffen.

Das Casting zur RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" am Bodensee ist in vollem Gange. Derzeit sucht die Jury um Dieter Bohlen, Xavier Naidoo und Pietro Lombardi Gesangstalente in Lochau - zum offenen Casting waren am Mittwoch viele hundert junge Menschen gekommen.