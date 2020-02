Die Amigos landen ihr elftes Nummer-eins-Album

Das hessische Schlager-Duo Die Amigos ist mit seiner neuen Platte „50 Jahre: Unsere Schlager von damals“ direkt auf Platz eins der deutschen Album-Charts eingestiegen. Es ist das elfte Album der Brüder Bernd und Karl-Heinz, das es auf die Spitzenposition schaffte, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Auch auf den weiteren Plätzen gab es altbekannte Neueinsteiger. Die Pop-Punkband Green Day landete mit ihrem neuen Album „Father Of All...“ auf Rang zwei. Der Liedermacher Stoppok stieg mit „Jubel“ auf Platz vier ein.

In den Single-Charts konnte der R’n’B-Sänger The Weeknd („Blinding Lights“) zurück an die Spitze klettern. Der Rapper Capital Bra, als Joker Bra und mit Unterstützung des DJ-Duos Vize, rutschte mit dem Song „Baby“ nach einer Woche auf den zweiten Rang ab. Den höchsten Neueinstieg schaffte Samra mit „Weiss“ auf Platz drei.

Mitteilung GfK Entertainment