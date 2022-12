„Schtimmt dees?“: Die alte Bankkarte niemals im Hausmüll entsorgen?

Bank- und Kreditkarten gehören zu unserem selbstverständlichen Alltag. Erst wenn die Laufzeit endet und die Karte ersetzt werden soll, stellt sich die Frage: wohin mit dem abgelaufenen Modell? Immer wieder hört man, dass Bankkarten unter keinen Umständen im Hausmüll landen dürfen. Doch…, „Schtimmt dees“?

Hausmüll ist tabu

Der Einsatz von EC-Karten ist zwischenzeitlich häufig und alltäglich, dass das Bewusstsein dafür, wie viele sensible Daten darauf gespeichert sind, oftmals in den Hintergrund rückt. Doch ein behutsamer Umgang mit der EC-Karte ist dringend notwendig – nicht nur beim Zahlvorgang, auch bei der Entsorgung.

Es stimmt tatsächlich: EC-Karten dürfen nicht im Hausmüll landen. Sie gelten offiziell als Elektromüll – und müssen als solcher auch entsprechend entsorgt werden. Das bedeutet: ab zur Sammelstelle für Elektrogeräte, denn so können die enthaltenen Rohstoffe recycelt werden. Das kann beispielsweise der örtliche Wertstoffhof sein. Dessen Position und Öffnungszeiten lassen sich im Internet oder telefonisch herausfinden. Infos gibt die zuständige Stadt- und Kommunalverwaltung.

Die Schere zur Hand nehmen

Wichtig: Die abgelaufene Karte sollte vor der Entsorgung unbedingt zerschnitten werden. Die kritischen Informationen sitzen an mehreren Stellen auf der EC-Karte. Dazu gehören der Chip und der Magnetstreifen. Außerdem müssen Name, IBAN, Kreditkartennummer und Sicherheitscode so zerschnitten werden, dass die Zeichen nicht mehr ohne Weiteres lesbar sind. Das kann mit einer Schere oder mit einem Aktenvernichter erledigt werden.

Der spontanen und vielleicht natürlichen Versuchung, die EC-Karte einfach in den Hausmüll zu werfen, sollte man also auf jeden Fall widerstehen – zumindest theoretisch gilt dies sogar als illegale Entsorgung von Elektroschrott, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.