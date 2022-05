Die Adilette ist kein Jesus-Latschen

Dieser Tage kann es passieren, dass man wichtige Geburtstage vergisst, weil halt sonst soviel los ist. Darum erinnern wir an dieser Stelle an das 50. Wiegenfest der Adilette. Selbige Fußbekleidung wird auch als Badelatschen bezeichnet. Zu den Verdiensten dieser im weiteren Sinne zur Produktfamilie der Schuhe gehörenden Kuriosität zählt es, dass sie durchaus nass werden darf und also gegen Feuchtigkeit vollkommen unempfindlich ist.

Sprachwissenschaftler, die sich seit nunmehr 50 Jahren fragen, wie das Wort Adilette entstanden ist, können wir an dieser Stelle gerne aufklären: Es handelt sich um ein sogenanntes Kofferwort, das abgeleitet ist von der Sportmarke Adidas und der Sandalette.

Selbige Verkofferung ist aus Plastik, was angeblich vor Fußpilzinfektionen schützen soll. Diese Latschen schützen allerdings nicht vor ästhetischen Entgleisungen – mindestens eine Generation von Designern hat vergeblich versucht, diese fußentstellende Geschmacklosigkeit salonfähig zu machen

Vor allem in Kombination mit weißen Tennissocken wird der modische Leisetreter zum optischen Desaster. Und weil wir gerade bei offenen und somit wenigstens gut durchlüfteten Schuhen sind: Die Adilette ist nicht zu verwechseln mit den sogenannten Jesus-Latschen, wie der Volksmund die typischen Schuhe der Marke Birkenstock so ökumenisch getauft hat. Ein enger Verwandter der Adieltte ist übrigens der Flip Flop. Sein größter Vorteil: Er kann wegen des Zehentrenners nur unter Schmerzen mit Tennissocken getragen werden. (nyf)