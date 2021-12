Diane Kruger spricht mit kleiner Tochter Deutsch in Amerika

Die Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger (45) will ihrer dreijährigen Tochter auch Deutschland als Heimat nahebringen.

„Ich möchte meiner Tochter auch die Möglichkeit eröffnen, in Deutschland zu sein. Ich spreche mit ihr auch nur Deutsch“, sagte der im niedersächsischen Algermissen aufgewachsene Filmstar („Troja“, „Inglourious Basterds“, „Aus dem Nichts“) der „Augsburger Allgemeinen“. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel es bringt zu reisen und in anderen Ländern zu wohnen. Je offener man gegenüber anderen Kulturen ist, desto mehr schätzt man vielleicht seine eigene Kultur.“

Leben in Atlanta

Sie versuche ihre Tochter so aufzuziehen, dass ihr das Reisen gefalle und dass sie mit allen Kulturen okay sei, sagte Kruger. „Ich habe unheimlich gerne in Paris gelebt. Ich hoffe, dass wir da noch mal leben werden.“ Derzeit lebt Kruger, die früh als Model von Deutschland nach Frankreich ging, mit ihrem Partner Norman Reedus („The Walking Dead“) in den USA. „Ich habe mich in Atlanta voll eingelebt. Mein Lebensgefährte hat dort ein Haus, und wir überlegen, ob wir das behalten. Wir sind da auf dem Land. Es ist für ein Kind schon etwas anderes, wenn es im Grünen aufwächst. So gesehen kann es sein, dass wir künftig die Hälfte des Jahres dort verbringen.“

Krugers neuer Film „The 355“ soll am 6. Januar ins Kino kommen. Er wird als feministischer Actionthriller beworben.

© dpa-infocom, dpa:211230-99-539358/2