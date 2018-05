DGB fordert höheren Mindestlohn wegen guter Wirtschaftslage

Von Deutsche Presse-Agentur und Can Merey

Jede Krise hat ihre Gewinner, im Fall der Lira-Krise in der Türkei gehören dazu deutsche Touristen: Die Türkei hat nach einem Einbruch bei den Besucherzahlen wieder an Beliebtheit gewonnen, und wer Euro in der Tasche hat, für den sind die Preise wegen des Verfalls der heimischen Währung im Keller. Pensionszimmer sind im Juli auf einschlägigen Buchungsportalen schon ab fünf Euro zu haben, Fünf-Sterne-Hotels ab 69 Euro. Für viele Türken ist die Entwicklung allerdings hochproblematisch.