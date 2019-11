DFB-Direktor Bierhoff: „Zu wenig neugierig für neue Wege“

Nach Ansicht von DFB-Direktor Oliver Bierhoff braucht die Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball frische Impulse und mehr Kreativität. „Sie ist nach wie vor auf einem hohen Niveau. Aber zurück in der Weltspitze sind wir noch nicht“, sagte der ehemalige Nationalspieler in einem Interview der „Welt am Sonntag“. Bierhoff ergänzte: „Ich denke, wir waren zuletzt im Vergleich zu anderen Nationen zu wenig neugierig für neue Wege, neue Impulse.“